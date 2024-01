El proyecto Culturality, coordinado por la Universidad, buscará dinamizar la cultura de las zonas rurales remota

OVIEDO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo coordinará el proyecto Culturality CULTUral heritage in RurAL remote areas for creative tourism and sustainabillTY, un consorcio formado por 13 instituciones europeas que tiene entre sus objetivos la dinamización cultural, la activación económica y el desarrollo sostenible de las zonas rurales remotas a través de la promoción de actividades turísticas culturales y creativas, favoreciendo la creación de empleo y el asentamiento de la población.

La investigadora principal del proyecto, que comenzará el 1 de abril de este año y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2028, es la profesora Ana Maria Fernández García, del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo.

El consorcio de Culturality, que contará con un presupuesto de 3 millones de euros, está formado por la Universidad de Oviedo, como institución coordinadora, Espacio Tormaleo, Ecomuseo La Ponte y UriaXait S.L. (España), el Politécnico de Turin (Italia), la Universidad de Aveiro (Portugal), la Universidad de St Andrews y Applied Arts Scotland (Escocia), la Universidad de Tartu (Estonia), el Centro de Investigación de la Academia Eslovena en Artes y Ciencias (Eslovenia), Museum Nord (Noruega), Region Värmland (Suecia) y el Distrito de Maramures (Rumania).

El rector, Ignacio Villaverde, ha asegurado en la presentación de la iniciativa, que se trata de un proyecto del que "esta

universidad se siente muy orgullosa". "Se busca desplegar programas, hacer propuestas que ayuden a llevar cultura, arte y conocimiento que hagan de nuestras zonas rurales sitios donde merezca la pena vivir y estar", ha indicado el rector.

Un tercio de los fondos, de esos 3 millones, sobre 900.000 euros quedarán en Asturias, lo cual es "un orgullo", ha indicado Ana María Fernández, quien ha explicado en rueda de prensa que a través de una metodología de investigación básica, aplicada y experimental, se desarrollarán diferentes experiencias de imbricación entre los saberes y prácticas tradicionales con la creatividad moderna.

Después, la parte experimental se traducirá en la creación de LivingLabs como espacios de experimentación de las conexiones entre la creatividad popular y las propuestas artísticas actuales, como vertebradoras de una nueva propuesta de turismo cultural identificativo del territorio, capaz de aglutinar sinergias y de crear un empleo digno.

Culturality, que ya cuenta con una página web (https://esartuniovi.com/culturality) en la que se ofrece toda la información sobre el proyecto, se distribuirá en ocho paquetes de trabajo, cada uno de ellos liderado por un miembro diferente del equipo, aunque todos los socios colaborarán en la totalidad de las acciones.

La Universidad de Oviedo será la única institución que se encargará de dos paquetes de trabajo, el de coordinación y gestión del proyecto y el llamado "Hacia el desarrollo de nuevos modelos de negocio en zonas rurales y remotas".