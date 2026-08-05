URA exige un "plan urgente" ante la crisis "sin precedentes" que atraviesa el campo asturiano

Archivo - El coordinador de URA, Borja Fernández - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización Unión Rural Asturiana (URA) ha exigido al Gobierno del Principado la puesta en marcha urgente de un plan de medidas concretas tras denunciar la situación "límite" y de abandono que soporta el sector primaria en Asturias.

La organización ha reclamado que el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, explique públicamente "por qué la Administración ha permanecido impasible mientras el sector acumulaba problemas de una magnitud sin precedentes".

Asimismo, ha solicitado explicaciones sobre los motivos por los que "se han ignorado reiteradamente las propuestas trasladadas por las organizaciones profesionales agrarias y por qué siguen sin abonarse ayudas cuyo plazo de pago ya ha vencido". Por último, URA quire conocer qué "medidas concretas piensa adoptar para evitar que continúen desapareciendo explotaciones en Asturias".

"La Consejería ya no puede seguir refugiándose en el silencio, la burocracia o las promesas incumplidas. Los agricultores y ganaderos no necesitan más anuncios vacíos; necesitan decisiones, presupuesto y un Gobierno que esté a la altura de la mayor crisis que ha vivido el sector en décadas", expone la organización agraria en una nota de prensa.

Desde URA han señalado que, "si el consejero no es capaz de ofrecer respuestas inmediatas, soluciones eficaces y un compromiso firme con el futuro del campo asturiano, deberá asumir las responsabilidades políticas que le corresponden".

La organización agraria ha destacado que la combinación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur sin la activación de las cláusulas de salvaguardia para el sector cárnico, el cierre de la frontera con Marruecos y la reducción de las exportaciones a Líbano han provocado un desplome en los mercados. A este escenario internacional se ha sumado la sequía que sufre Asturias, la cual ha arruinado parte de la cosecha de maíz forrajero, ha dejado inservibles pastos de pradera y ha encarecido los costes de los forrajes y del gasóleo para las explotaciones.