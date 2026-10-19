Abierto el carril derecho de la A-8 en sentido Galicia tras un accidente con 12 vehículos implicados

Accidente en el viaducto de Somonte - GUARDIA CIVIL

OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El carril derecho de la A-8 en sentido Galicia, a la altura del kilómetro 384, ha quedado abierto a las 08.52 horas de este lunes tras el corte total provocado por un accidente con doce vehículos implicados en el viaducto de Somonte, dos de ellos ardiendo, según ha informado la Guardia Civil de Asturias.

La Central Operativa de Tráfico (COTA) ha recibido a las 07.42 horas una llamada que alertaba del siniestro. Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas del Sector de Tráfico de Asturias, cuyos agentes han observado los doce vehículos implicados y han constatado que dos de ellos estaban ardiendo.

El accidente ha obligado inicialmente a cortar totalmente la autovía en sentido Galicia y ha llegado a provocar seis kilómetros de retenciones. La última actualización confirma la apertura del carril derecho, aunque no precisa la evolución de las retenciones.