La alcaldesa anima a los gijoneses a reducir su huella de carbono

"El 2030 está ahí", alerta la regidora

GIJÓN, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La regidora gijonesa, Ana González (PSOE), ha señalado este viernes la importancia de reducir la huella de carbono y ha animado a los gijoneses a empezar a hacerlo, aunque sea a través de gestos "modestos".

Como ejemplo, ha citado el que, en grupos de Whatsapp que la mayoría de la gente usa, cuando uno se despida, no vaya todo el resto de las personas poniendo "ok". "Cada 'ok' de esos, supone huella de carbono", ha advertido.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su participación en la inauguración de la Conferencia sobre la Agenda Urbana 2030, en Laboral Ciudad de la Cultura.

"El 2030 está ahí", ha llamado la atención González sobre el hecho de que solo quedan ocho años para cumplir con los objetivos internacionales que se marcaron en la ONU.

Entre estos objetivos está la incorporación del cuidado a todos los aspectos, ya sea a las personas o al Planeta, algo que lleva tiempo al tener que introducir cambios.

También incluye la cohesión social y la erradicación de la pobreza. A su juicio, por decencia social, no se puede admitir que haya personas que no tenga lo mínimo para vivir.

Ha apuntado, a este respecto, que el Ingreso Mínimo Vital y el Salario Social Básico son dos instrumentos "muy potentes", dos garantes de rentas para personas económicamente vulnerables, pero que no son "suficiente", a su juicio. De ahí que se haya iniciado una reflexión en la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) para ver qué políticas sociales necesita la ciudad.

Sobre la Agenda 2030, ha destacado que la ciudadanía ha estado participando en la definición de Gijón, a través de 21 actividades, ya sea reuniones, talleres, encuestas y otros actos en la calle, en lo que supone iniciar una reflexión colectiva.

La alcaldesa ha reivindicado que el planteamiento de sostenibilidad es un claro determinante de salud y una de las bases de esa Agenda 2030, que se materializa en la ciudad con proyectos como la Zona de Bajas Emisiones de La Calzada o la Renaturalización del río Piles.