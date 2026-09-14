El alquiler en Asturias encadena una subida del 8,9% interanual en agosto, según Fotocasa

Archivo - Locales cerraados de pequeño comercio en Oviedo, con carteles de Se Vende, y viviendas en alquiler. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio del alquiler en Asturias ha subido un 8,9% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en 12,41 euros por metro cuadrado al mes, según los datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa.

La evolución mensual fue también al alza, con un incremento del 0,6%, mientras que la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha atribuido la subida interanual a la presión de la demanda y a la falta de oferta de alquiler residencial permanente.

En Oviedo, el precio del alquiler aumentó un 11,2% interanual en agosto y la ciudad encadena 77 meses consecutivos de subidas interanuales, según los datos de Fotocasa.

DATOS NACIONALES

Respecto a los precios de hace un año, Comunitat Valenciana lidera los incrementos del precio del alquiler con una subida del 14,3%, seguida de Castilla-La Mancha con 13,5% y Aragón con 11,4%. A ellos le siguen, Asturias (8,9%), Extremadura (8,4%), Región de Murcia (7,0%), Andalucía (6,8%), Canarias (6,1%), Castilla y León (5,5%), Baleares (5,4%), Galicia (5,1%), Cantabria (2,2%), Madrid (0,6%) y País Vasco (0,5%). Por otro lado, las tres regiones con descensos interanuales son La Rioja (-3,6%), Cataluña (-3,4%) y Navarra (-1,3%).