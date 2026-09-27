Amparo Valcarce clausura el jueves en Gijón el primer Defence & Tech Summit

Archivo - La secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los días 30 de septiembre y 1 de octubre, LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón) acogerá la primera edición del Defence & Tech Summit, el encuentro nacional que reúne a pymes, empresas tractoras, centros tecnológicos, universidades, inversores e instituciones en torno al nuevo ecosistema empresarial de la defensa.

El Summit contará con la colaboración del Ministerio de Defensa del Gobierno de España, y su acto de clausura institucional, el jueves 1 de octubre, correrá a cargo de la Secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, que pondrá el broche institucional al evento tras dos jornadas de ponencias, talleres y debate sobre la Base Tecnológica e Industrial de la Defensa española.

Entre las novedades de esta edición destaca la participación confirmada de representantes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como la presencia del Clúster de la Industria de la Defensa (CID), representado por su Secretario General, Guillermo Becedóniz. A ellos se suman el General de Brigada Vicente Torres (Subdirector General de Estrategia Industrial de la Defensa, MINISDEF), el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), ISDEFE, Indra, GDELS y el resto de grandes tractoras del sector, CEOE, Fundación Círculo, INCIBE, AEPD, universidades, centros tecnológicos, hubs de defensa regionales y un largo listado de pymes e inversores.

El Summit se celebra en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias.

Durante el Summit, LABoral acogerá además la pieza Iconoclast, de Daniel Canogar. El programa incluye ponencias, talleres prácticos ("Call to Act") y una competición de startups y pymes dotada con 10.000 euro patrocinados por Gijón Impulsa, cuyo premio se entregará durante el tramo de clausura del 1 de octubre, de la mano de Ángela Pumariega, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Gijón, justo antes del cierre institucional.

La primera jornada, el 30 de septiembre, concluirá con una cena de gala a partir de las 20.30h en el restaurante Somió Park (Gijón), donde se reunirán ponentes e invitados del Summit. El evento está organizado por The Human Link SL y PixelsHub, con Susana Pascual y Cristina Caldueño al frente del proyecto, en colaboración con CastroAlonso.