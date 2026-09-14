ANPE acusa a Educación de iniciar el curso de FP sin cubrir todos los desdobles autorizados

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OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

ANPE denuncia que los centros públicos de Formación Profesional asturianos comenzarán las clases este lunes, 14 de septiembre, sin contar con el profesorado necesario para atender los desdobles de módulos formativos que la propia Consejería de Educación ha autorizado.

La falta de estas dotaciones deja a los centros, según ANPE, en una situación de incertidumbre organizativa, con horarios sin cerrar, grupos pendientes de asignación docente y equipos directivos obligados a planificar el inicio de curso "sin saber cuándo, o incluso si llegarán los recursos necesarios".

El sindicato ya alertó tras la primera convocatoria de aspirantes a interinidad de que los centros públicos no disponían de todos los recursos para comenzar el curso con normalidad. La segunda convocatoria, publicada el 9 de septiembre, tampoco ha resuelto las necesidades de la Formación Profesional, según han apuntado.

La circular de inicio de curso de FP establece la posibilidad de desdoblar determinados módulos cuando se supera la ratio fijada. Sin embargo, ANPE señala que existen módulos que ya cuentan con alumnado suficiente para generar ese derecho y siguen sin disponer del profesorado correspondiente.

"Los centros no pueden iniciar el curso con grupos sin profesor ni con los horarios pendientes de hacer. Esta falta de planificación perjudica al alumnado, carga de trabajo a los equipos directivos y obliga al profesorado a empezar el curso en condiciones de provisionalidad e incertidumbre", señala la presidenta de ANPE Asturias, Mariela Fernández.

Ante este escenario, ANPE ha exigido a la Consejería de Educación la cobertura inmediata de todas las plazas necesarias para los desdobles autorizados y para aquellos módulos que ya cumplan la ratio establecida.