El arzobispo niega hacer "oposición política" con la homilía de Covadonga y pide a Lastra que no le "marque la pauta"

OVIEDO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha pedido este jueves a la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, que no le "marque la pauta" de lo que tiene que decir en la homilía del día de Covadonga y ha negado que con su discurso haga "oposición política". Habla, ha explicado, "del Evangelio". "Lo que ocurre es que el Evangelio es muy concreto", ha dicho, lamentando que se haga una "traducción" de sus palabras con tintes políticos.

Sanz Montes se ha manifestado en estos términos tras ser preguntado por los periodistas por el cruce de reproches que se han intercambiado en los últimos días, después de que Lastra criticase el discurso "profundamente político y ultraderechista" que a su juicio pronunció el prelado en la última misa de Covadonga.

El arzobispo ha asegurado que en el día de Covadonga él no habla "amparado en unas siglas políticas". "Cuando hablamos de la verdad, hablamos de la vida, de la familia", ha reflexionado, asegurando que esas no son "cuestiones políticas". "Yo hablo desde una perspectiva evangélica y cristiana", ha zanjado.

"Podemos comprender que podamos tener posiciones distintas en temas discutibles y opinables, pero el que te marquen la pauta, que te digan dónde, cómo y cuándo, me parece que no es inteligente y no es sobre todo respetuoso", ha agregado.

Respecto a la reunión que Lastra anunció que tendría con el arzobispo, Sanz Montes ha asegurado que está esperando la llamada y será entonces cuando podrán hablar "correctamente". Sobre la asistencia o no de la delegada a la misa del día de Asturias, el prelado asturiano ha indicado que "sentiría" si finalmente no asiste. "Nosotros invitamos, y después quien quiera, que venga", ha dicho.

Por otro lado, Sanz Montes ha negado ser "machista", lamentando "el acoso y derribo que durante siglos ha sufrido la mujer". Ha agregado que "el machismo, que no es de recibo, no se redime con un feminismo que cae en la misma trampa". "Machismo absolutamente no, y feminismo, cuando está con las mismas diatribas, tampoco, porque estamos en el fondo impidiendo que haya una complementaria relación respetuosa del hombre y la mujer, que somos una igualdad diferenciada".