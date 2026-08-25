Asetra, Cesintra y UGT firman el convenio de mercancías y logística de Asturias

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OVIEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La representación empresarial del sector de transporte de mercancías y logística de Asturias -integrada de forma unificada por Asetra y Cesintra- ha suscrito junto a la central sindical FeSMC-UGT Asturias el nuevo Convenio Colectivo para las Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera, Logística y Aparcamientos del Principado para el período 2024-2030.

Según ha informado la patronal, con este pacto se culmina el proceso iniciado tras lograr la impugnación judicial del marco anterior, cuya regulación resultaba inadecuada para la operativa de las empresas y propiciaba la deslocalización fuera de la región.

El nuevo texto normativo deroga de forma definitiva la Ordenanza Laboral de 1971 y asume la aplicación directa del II Acuerdo General del Transporte de Mercancías. De este modo, la jornada se ha ordenado de manera técnica y flexible atendiendo a las distintas áreas de actividad, como el transporte en ruta, los ciclos industriales continuos y las plataformas logísticas, al tiempo que se ha distinguido con claridad la operativa entre el personal móvil y el no móvil, segú ha informado la patronal.

Asimismo, las partes firmantes han destacado que la medida dota a las empresas de certidumbre y equilibrio normativo, lo que ha permitido frenar la marcha de flotas a otras regiones y sentar las bases para que los operadores puedan crecer, invertir y competir en igualdad de condiciones.

Además, la norma actualiza las condiciones de trabajo, con especial atención al personal de conducción, con el objetivo de hacer atractiva la profesión, retener a las plantillas y paliar la escasez estructural de conductores profesionales.

En el plano económico, el acuerdo garantiza un horizonte de siete años de certidumbre con incrementos salariales ligados al IPC real más diferenciales moderados. Con el fin de blindar el impacto económico empresarial, se ha acordado que las nuevas figuras retributivas, entre las que figura el Plus Dominical, entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

Desde la parte patronal, han valorado el acuerdo como un paso decisivo para la competitividad del sector y han destacado la seriedad y responsabilidad demostradas en la negociación por FeSMC-UGT Asturias. El texto articulado se ha remitido a la Autoridad Laboral para su tramitación y preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).