Asturias amplía a toda la comunidad el Plan Releva para evitar el cierre de comercios por jubilación

El Presidente De La Cámara De Comercio De Oviedo, Carlos Paniceres; El Consejero De Ciencia, Industria Y Empleo, Borja Sánchez; El Presidente De La Cámara De Avilés, Daniel González Y El Presidente De La Entidad Cameral De Gijón, Félix Baragaño - PRINCIPADO

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias y las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés han firmado hoy un convenio para dar continuidad al programa de relevo generacional en el comercio asturiano y ampliar su implantación a toda la comunidad. La iniciativa contará con un presupuesto de 220.000 euros, de los que la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo aporta 200.000, mientras que las tres entidades camerales financian los 20.000 restantes.

El Plan Releva tiene como objetivo identificar negocios viables cuyos propietarios estén próximos a la jubilación y facilitar su continuidad mediante el acompañamiento técnico y la búsqueda de posibles emprendedores interesados en hacerse cargo de la actividad.

Este programa comenzó en 2024 con una experiencia piloto en los concejos de Valdés y Navia, que el año pasado se amplió a Oviedo, Siero, Gijón, Avilés y Castrillón, si bien también se organizaron acciones de difusión en otros municipios a través de la red de antenas camerales. El nuevo convenio permitirá extender esta iniciativa a todo el territorio de la comunidad.

Los equipos técnicos de las tres cámaras realizaron el año pasado contactos y entrevistas con los titulares de 163 comercios para evaluar su posible incorporación al programa. Como resultado de esa labor, la plataforma del Plan Releva cuenta actualmente con trece establecimientos inscritos y continúa trabajando con nuevos negocios interesados en sumarse a la iniciativa.

La primera fase del programa ha permitido identificar las principales dificultades asociadas al relevo generacional en el comercio de proximidad, la ausencia de condiciones de viabilidad empresarial en determinados negocios y la dificultad para encontrar a personas emprendedoras dispuestas a asumir la continuidad de la actividad.

Según los últimos datos de la Seguridad Social, Asturias cuenta con 12.470 autónomos vinculados al comercio, de los que 6.742 son personas físicas. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, considera prioritario impulsar medidas que contribuyan a preservar la actividad económica y el empleo asociados a este sector y facilitar la continuidad de aquellos negocios con posibilidades de futuro.