Asturias busca revalidar su victoria en el Concurso Nacional de Parrilla con Trasacar como representante

Miembros de La Tropical y Trasacar, en una imagen de archivo - GUSTATIO

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asturias busca revalidar su victoria en el Campeonato Nacional de Parrilla, que tendrá lugar entre el 5 y el 7 de octubre con motivo de San Sebastián Gastronomika. Según ha informado Gustatio a través de una nota de prensa, este año vuelve un tándem que ya se alzó con la victoria en 2023: el restaurante La Tropical, en Murcia, y la empresa cárnica asturiana Trasacar.

"Vamos con la misma ilusión que todos los años y tratando de hacer las cosas lo mejor posible", ha asegurado el codirector gerente de la cárnica asturiana, Javier Trabadelo.

Esta edición es la sexta vez que se presenta y la segunda que lo hace con La Tropical, establecimiento con casi un siglo de historia, y con Mariano García Poyuelo y Mohamed El Hamdy, maestros asadores del restaurante murciano.

En esta ocasión, la pieza elegida es un lomo que ya está madurando en las cámaras que Trasacar tiene en Asturias, con la intención de que llegue al certamen con unos 25 días de maduración, para potenciar sus cualidades sin pervertir el sabor de la carne. Procede de una vaca frisona holandesa, de unos 5 años, y que pesó 470 kilos en canal (unos 1.000 kilos en vivo). "Es una pieza muy seleccionada, con un grado de infiltración muy elevado", asegura Trabadelo sobre el lomo, de 35 kilos de peso aproximadamente.

Trasacar acude a San Sebastián con el objetivo de "hacer un buen papel y tratar de llevar a Asturias a lo más alto". En esta edición, la competición cuenta con nueve participantes -una novedad frente a los ocho habituales-, entre los que se encuentran integrantes de todo el país.

La gran final del XVII Campeonato Nacional de Parrilla tendrá lugar el miércoles 7 de octubre a las 12.30 horas, dentro de la programación de San Sebastián Gastronomika, uno de los congresos gastronómicos más importantes del país. Allí, Trasacar y La Tropical se verán las caras con otros ocho restaurantes y cárnicas provenientes de todo el territorio nacional, con quienes pugnarán para alzarse con el premio a la mejor carne y parrilla de España 2026.