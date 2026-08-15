Asturias concede ayudas a las cámaras de comercio para profesionalizar e innovar los cuidados de larga duración

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OVIEDO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha acordado conceder 200.000 euros a las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés para desarrollar la tercera fase del Laboratorio para la Creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo (Cecoec).

Las ayudas se distribuyen entre las tres entidades de acuerdo con las actuaciones previstas. Así, la Cámara de Comercio de Oviedo recibirá 100.000 euros, la de Gijón contará con 66.666 y la de Avilés dispondrá de 33.333 euros.

Esta nueva etapa se organiza en torno a tres líneas de actuación: la formación de profesionales, la innovación y la generación de conocimiento, y el asesoramiento a las empresas del sector para facilitar su adaptación a los nuevos modelos de atención.

En el ámbito formativo, la Cámara de Oviedo impartirá el curso telemático Cuidando personas, acompañando vidas, dirigido a profesionales del servicio de ayuda a domicilio, y ofrecerá formación semipresencial orientada a equipos directivos y personal técnico.

Por su parte, la Cámara de Gijón dará continuidad a los cursos del Espacio Abierto Cecoec y, junto con la Cámara de Avilés, colaborará para impartir la formación promovida por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Además, la Cámara de Avilés también organizará talleres para personas formadoras y una jornada teórico-práctica dirigida a profesionales de los cuidados.

La vertiente de innovación incluirá la puesta en marcha, por parte de la Cámara de Oviedo, del Observatorio Asturiano del Envejecimiento y la Economía Plateada, una herramienta estable de análisis y prospectiva sobre el sector. Por su parte, la Cámara de Gijón organizará un encuentro estatal para profesionales y empresas vinculadas a la economía de los cuidados, mientras que la de Avilés continuará gestionando y actualizando el portal web de Cecoec.

El proyecto también reforzará el apoyo a las empresas del sector. Con este objetivo, la Cámara de Oviedo desarrollará una nueva edición del programa Liderar el cambio, orientado a fortalecer las capacidades de gestión de las empresas privadas de cuidados de larga duración y a facilitar su adaptación al modelo de atención centrada en la persona.

El director general de Innovación y Cambio Social, José Antonio Garmón, ha señalado que Cecoec se ha convertido "en una pieza clave para transformar la forma de cuidar a las personas mayores en Asturias. "Con esta tercera fase seguimos avanzando de la mano de las cámaras hacia un modelo más humano, más profesional y mejor preparado para el futuro", ha agregado.

Durante la segunda fase del proyecto, desarrollada entre septiembre y diciembre de 2025, Cecoec promovió iniciativas como el Foro de la Soledad no Deseada en Oviedo, el Encuentro Internacional de Economía del Cuidado y Silver Economy celebrado en Gijón, el Laboratorio Rural impulsado por la Cámara de Comercio de Avilés y la segunda edición del Premio Cuidatech.

Cecoec nació en 2023 a través de un convenio entre la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y las tres cámaras asturianas, financiado con fondos europeos Next Generation. Tras una primera fase piloto y el desarrollo de la segunda etapa, el proyecto encara ahora una tercera que busca consolidar y profundizar en las actuaciones con mayor impacto en el sector de los cuidados de larga duración, fortaleciendo su calidad, su sostenibilidad y su modernización a través de la profesionalización de responsables y trabajadores.

El desarrollo de Cecoec se enmarca en la Estrategia CuidAs del Principado, orientada a impulsar un modelo de cuidados más personalizado, que promueva la autonomía, la participación y la calidad de vida de las personas.