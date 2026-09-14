Asturias somete a información pública su futura ley para fortalecer la participación de las entidades sociales

El Principado abre a consulta el anteproyecto de ley del Tercer Sector de Acción Social - PRINCIPADO

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha sometido a información pública el anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Entidades del Tercer Sector de Acción Social, una iniciativa que permitirá reconocer, ordenar y fortalecer la contribución de estas organizaciones al bienestar colectivo y mejorar su participación en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas públicas.

El Boletín Oficial del Principado (Bopa) publica este lunes la resolución que abre el trámite de audiencia e información pública y el expediente completo puede consultarse en el portal Asturias Participa. Las entidades, organizaciones y particulares podrán trasladar sus observaciones y propuestas desde mañana, 15 de septiembre, hasta el 14 de octubre.

La norma establecerá un marco jurídico propio para las organizaciones del tercer sector de acción social y regulará su relación, participación y colaboración con las administraciones públicas.

Entre sus principales novedades figura la creación del Registro del Tercer Sector de Acción Social, de carácter voluntario y adscrito a la consejería competente. También prevé la constitución del Consejo para el Diálogo Civil del Tercer Sector de Acción Social, que se convertirá en el principal órgano de interlocución entre el Gobierno de Asturias y las organizaciones sociales, con representación paritaria del Principado y de la Mesa del Tercer Sector.

La iniciativa incorpora, asimismo, el Observatorio Asturiano del Tercer Sector de Acción Social, y prevé la aprobación de una Estrategia Asturiana del Tercer Sector de Acción Social con vigencia cuatrienal.

El anteproyecto regula, además, los instrumentos de colaboración entre las administraciones y las organizaciones sociales, con la acción concertada como vía preferente para la prestación de determinados servicios. También introduce medidas orientadas a simplificar trámites administrativos y reducir cargas burocráticas, especialmente para las entidades de menor tamaño.