Avilés abre este sábado la inscripción para la 44 Fiesta de la Bicicleta con un recorrido de 10 kilómetros

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés abrirá este sábado, 15 de agosto, el plazo de inscripción para la 44ª Fiesta de la Bicicleta, una actividad gratuita y no competitiva que se celebrará el próximo 19 de septiembre, en el marco de la Semana de la Movilidad.

La salida será a las 10.30 horas desde el aparcamiento de El Corte Inglés y el recorrido, de unos diez kilómetros, atravesará distintos barrios de la ciudad, con reagrupamiento en la plaza Mayor de Llaranes y llegada en Las Meanas.

La actividad está dirigida a todas las edades y las inscripciones podrán realizarse hasta el 18 de septiembre a las 13.00 horas. Las 500 primeras personas que pasen por el control de salida recibirán una camiseta conmemorativa y participarán en el sorteo de distintos regalos.