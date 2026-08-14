Avilés concede 728 ayudas a la vivienda por un importe de 646.729 euros en la convocatoria de 2026

Archivo - Avilés. Calles de Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Avilés ha concedido 728 ayudas dentro de la convocatoria de 2026, por un importe total de 646.728,96 euros, según el acuerdo adoptado este viernes en la cuarta comisión de valoración.

En concreto, se han concedido 254 ayudas al alquiler, por 461.628,60 euros; 163 ayudas de garantía energética para el pago de suministros de electricidad, agua y gas, por 50.800,72 euros; y 311 ayudas a propietarios, de las que 244 corresponden a gastos de comunidad y 67 al pago de hipotecas, por un total de 134.299,64 euros.

El plazo para solicitar las ayudas al alquiler y de garantía energética permanecerá abierto hasta el 31 de octubre, mientras que el correspondiente a las ayudas a la propiedad finalizó el pasado 31 de julio.

La concejala de Vivienda, Ana Solís, ha destacado que el objetivo municipal es agilizar la tramitación para poder resolver y abonar las ayudas "con prontitud".