Avilés defiende la sostenibilidad como un factor de competitividad para las pymes

Pelayo García, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Avilés - AVILÉS

OVIEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Avilés, Pelayo García, ha defendido este miércoles que la sostenibilidad constituye "un cambio cultural" que va más allá del cumplimiento de la normativa y contribuye a la innovación y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

Durante una jornada informativa sobre sensibilización en sostenibilidad para pymes organizada por la Cámara de Comercio de Avilés, García ha señalado que las empresas que incorporan estos criterios "están mejor preparadas para responder a las demandas del mercado", al tiempo que optimizan recursos, reducen costes y refuerzan su capacidad para afrontar retos futuros.

Asimismo, ha destacado la colaboración entre el Principado de Asturias y las Cámaras de Comercio para acercar actuaciones concretas en materia de sostenibilidad a las pymes y ha defendido que el desarrollo económico y la protección del medio ambiente "son perfectamente compatibles".