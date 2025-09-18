Avilés Sostenible formará a seis empresas locales en estrategias de sostenibilidad

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, ha participado este jueves en el acto inaugural de la segunda edición de Avilés Sostenible, un programa impulsado por el Club de Calidad y el Ayuntamiento de Avilés con el objetivo de formar de manera gratuita a seis empresas locales en estrategias de sostenibilidad.

El acto ha tenido lugar en el Espacio Maqua. A través de Avilés Sostenible se pretende apoyar a las empresas participantes en la elaboración de su Plan Estratégico de Sostenibilidad, con el objetivo de mejorar su competitividad y su capacidad de supervivencia.

Las compañías que recibirán esta formación serán en esta ocasión Lactavisa, Jofrasa, Mecanizados CAS, Contenedores Gema, Room2030 y Grupo Iturcemi. La iniciativa se desarrollará hasta el 11 de diciembre, combinando jornadas de formación conjunta y visitas individualizadas en cada empresa participante para tutorizar el desarrollo de su estrategia de sostenibilidad.

Esta metodología, que combina 15 horas de formación presencial intensiva con 12 horas de consultoría individualizada, permite generar sinergias y colaboración entre los diferentes participantes, favoreciendo un aprendizaje holístico y práctico, además de teórico.