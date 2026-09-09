El Ayuntamiento organiza la primera edición de 'Otoño e invierno africanistas en Avilés' - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés, junto a la Fundación El Pájaro Azul, la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y la Universidad de Oviedo han organizado la primera edición de 'Otoño e invierno africanistas en Avilés', una iniciativa que busca darle protagonismo a la cultura africana en el concejo entre septiembre y febrero.

El concejal de Cooperación Internacional, Agustín Medina, ha presentado este miércoles la primera edición de un ciclo que pretende poner en valor la importancia de Avilés como lugar de encuentro de culturas del continente africano. Para ello se explorarán diferentes manifestaciones artísticas que acercan las realidades de los pueblos de África y aportan visiones de personas nacidas en el continente que actualmente no residen en él.

El primer acto está previsto para el próximo 17 de septiembre, a las 19.00 horas, en el Centro de Servicios Universitarios (CSU). Se trata de la presentación del libro 'De África a su diáspora: selección de textos y guías de lectura', editado por los profesores Vicente Enrique Montes Nogales y Paola Prieto López, de la Universidad de Oviedo, junto a Ángela Suárez-Rodríguez, de la Universidad de Cantabria. La obra, financiada por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, recoge traducciones de textos orales y escritos acompañados de guías didácticas, y distribuirá ejemplares gratuitos en la biblioteca pública municipal Bances Candamo.

El 4 de noviembre, la Casa de Cultura acogerá la entrega del Premio Literaturas y Letras Africanas, galardón concedido por la Fundación El Pájaro Azul y la Universidad de Oviedo. El evento incluye un concierto de música 'afroflamenca' a cargo de Raúl Rodríguez Quiñones, creador del 'tres flamenco', y del músico mandinga Sirifo Kouyaté.

En el ámbito cinematográfico, el cineasta y director burkinés Dani Kouyaté visitará la ciudad el 9 de noviembre. Durante la jornada, mantendrá un coloquio a las 12.00 horas con estudiantes de Secundaria en el IES Número 5 y otro a las 19.00 horas abierto al público en general en el CSU. Kouyaté grabará asimismo una entrevista audiovisual que quedará preservada en DVD en la Biblioteca Nacional.

La primera edición de 'Otoño e invierno africanistas en Avilés' se cerrará en el mes de febrero con un ciclo de cine que se desarrollará en la Casa de Cultura y que contará con tres proyecciones, entre las cuales se encontrará el último largometraje de Dani Kouyaté, 'Katanga - La danza de los escorpiones' (2025), junto a dos cintas de cine subsahariano dirigidas por mujeres, cuyos títulos aún están por concretar.