El Ayuntamiento pide al Principado cesar las acusaciones de lucro a constructoras y trabajar en el 'Plan Llave'

GIJÓN, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador (Foro), ha indicado que ve posible el consenso con el Principado para ejecutar el 'Plan Llave', si lo que se pretende por ambas instituciones es incrementar el parque de vivienda pública en el municipio gijonés y poner a disposición de la gente muchos más pisos "a precio asequible".

"Si vamos a seguir reincidiendo en afirmaciones que no tienen ningún tipo de sentido y que, además, van en contra de lo que ellos mismos hacen, y acusar al Ayuntamiento de Gijón de querer que se lucre el sector privado y no poner vivienda asequible en manos de los gijoneses, pues por ahí vamos mal", ha advertido Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés.

A este respecto, ha recordado que el Principado le dio diez millones de euros a una constructora para que haga pisos en el antiguo solar de Peritos.

"Si vamos por la línea constructiva y del diálogo, esta mano siempre va a estar tendida", ha asegurado el edil. "Qué no tenga ningún tipo de duda", ha agregado con respecto al Gobierno autonómico. No obstante, si se reafirma en las acusaciones, no habrá nada de lo que hablar.

Sí que ha confirmado que están trabajando en alternativas para poder llegar a un consenso con el Gobierno autonómico, si bien no ha querido adelantar nada.

Martínez Salvador ha recalcado que la dificultad para acceder a una vivienda es un problema "complejo y general", al que no puede dar solución íntegra una sola administración, por lo que requiere de trabajo conjunto.

El Ayuntamiento, eso sí, va a hacer "todo lo posible", según él, para solucionarlo. Este ha incidido en que, lógicamente, si actúa solo el Consistorio, podrá hacer menos pisos que si cuenta con ayuda económica del Principado para subvencionar la construcción de estos pisos y ponerlos a un alquiler asequible con una concesión a largo plazo.

Unido a ello, ha indicado que parece ser que el Principado se quiere centrar en la vivienda de alquiler, mientras que el Ayuntamiento opta por las dos vías, al respetar a quien quiera tener una vivienda en propiedad.

Ha señalado, por otro lado, que en la reunión mantenida con la representación vecinal para presentar el 'Plan Llave' les animaron a seguir trabajando en esta línea ante la problemática del acceso a la vivienda.