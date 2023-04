El Ayuntamiento promoverá, sin prohibir, que no se fume en la playa de San Lorenzo

Se realizarán campañas de sensibilización y educación



La concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Gijón, Marina Pineda, ha comunicado este jueves la aprobación, en Junta de Gobierno, la solicitud de adhesión del Consistorio a la Red Asturiana de Playas Sin Humo para el arenal gijonés de San Lorenzo.

"La arena estará más limpia, y sin colillas, si no se fuma en las playas", ha destacado la edil, en unas declaraciones remitidas por el Gobierno local, en las que ha dejado claro que no se prohibirá fumar, pero sí se promoverá el no hacerlo.

Pineda ha insistido en que se trata de una iniciativa de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, que no implica ninguna prohibición para los usuarios de la playa. Según la concejala, tiene una finalidad educativa y de promoción de la salud.

La adhesión a este Red implica una serie de compromisos para el Ayuntamiento, ligados a la finalidad de sensibilización y educación de la población.

Para ello, se colocarán señalizaciones en la playa y se repartirán folletos a través de los centros municipales, oficinas de turismo y de salvamento. También se colocarán carteles en los puntos de información turística y se realizarán labores de concienciación sobre los beneficios de no fumar, además de participar con actividades en el Día Mundial Sin Tabaco.