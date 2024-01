Barbón afirma que "es la hora de pensar en el turismo en grande", pero teniendo "objetivos claros"

OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha intervenido este viernes en el acto institucional que se celebra con motivo del Día de Asturias en Fitur y ha destacado que "ha llegado la hora de pensar en el turismo en grande, como uno de los vectores de fuerza del desarrollo económico de la comunidad".

No obstante ha insistido el presidente asturiano que "para tener claro todo esto, para ir en esa dirección, hay que tener claros los objetivos de qué quieren y qué no quieren ser".

"El gobierno lo tiene claro. No queremos un turismo de aluvión o un turismo masificado. No es eso lo que buscamos. Tampoco queremos un turismo que ponga en riesgo nuestros valores culturales ni naturales. No vamos a renunciar a tener la costa mejor protegida de España que nos costó décadas de trabajo colectivo a nuestro pueblo y que hace que hoy seamos marca de calidad nosotros mismos. Tampoco, por tanto, vamos a favorecer el uso urbanístico o depredador del litoral. No. Eso no lo vamos a hacer, ni lo vamos a ser. Aspiramos a hacer otras cosas", ha dicho.

Y esas aspiraciones pasan, entre otros objetivos, por lograr que en 2024 Asturias se consolide como un destino de calidad, según ha resaltado Barbón.

En su discurso, el presidente también se ha referido a la entrada en servicio de la variante de Pajares, "que impulsa el crecimiento turístico con la fuerza propia de una locomotora" y ha considerado que la combinación de la alta velocidad y la oferta de vuelos "acerca Asturias al mundo entero".

Ha recordado Barbón algunos datos referentes al sector turístico en Asturias en 2023 superamos todas las marcas turísticas de asturias más de 2,7 millones de visitantes que supusieron 6,6 millones de estancias.