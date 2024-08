Barbón asegura que se presentará a la reelección en la FSA y como candidato a la presidencia de Asturias

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha recordado este lunes a un grupo de socialistas asturianos que plantean una moción de censurar para desalojarlo de la secretaria general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) que se va a presentar a la reeleción para seguir dirigiendo el partido y que además volverá a concurrir como candidato socialista a la presidencia del Principado en los comicios de 2027.

"Según leí, me hacen una moción de censura por defender los intereses de Asturias en materia de financiación autonómica. Bueno, pues oye, nada, que yo aquí estoy. Yo estoy a disposición. Yo gané las primarias del 2017 en una reñida competición. Gané las primarias para ser candidato a presidente. Gané las elecciones autonómicas dos veces. En 2023, cuando perdimos casi todos los gobiernos autonómicos, aquí subimos en votos y en porcentaje de apoyo" señala Barbón.

"Bueno, yo lo que puedo decir es que, evidentemente, yo me someteré a la votación que sea necesaria. Y no solo eso, sino que además quiero clarificar otra vez lo que ya dije. Cuando llegue el Congreso me voy a presentar a la reelección como secretario general de la Federación Socialista Asturiana del Partido de Asturias y además me voy a presentar a la reelección como candidato a la presidencia del 2027 porque esta década del cambio que me apasiona y que me apasiona encabezar desde la presidencia, que rompe con una dinámica de pesimismo antropológico en Asturias y que reivindica la identidad, el orgullo, la asturianía", apostilla.