Barbón defiende que el PSOE está "en el debate de las ideas" frente a quienes "nos quieran distraer"

SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha defendido este sábado, coincidiendo con el inicio del 41º Congreso federal del PSOE, que su partido está "en el debate de las ideas", frente a quienes "nos quieran distraer" con otras cuestiones.

El dirigente asturiano se ha pronunciado así a su llegada al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla en el que este sábado se inaugura oficialmente el 41º Congreso federal del PSOE, un partido que, según ha reivindicado en una atención a medios, constituye "el mejor proyecto político para los españoles", basado en "la socialdemocracia, la única que avanza en derechos, en oportunidades, la única que lucha contra la injusticia y que garantiza un crecimiento económico que estamos viendo que es el mejor no sólo de toda Europa, sino también del mundo occidental".

"Este congreso va siempre de ideas, de actualizar nuestro proyecto político para seguir sirviendo a este país, que para eso nacimos hace muchos años", ha añadido Barbón, que a la pregunta de si echa de menos en esta cita al exsecretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato ha respondido que él no entra "en los debates internos de ninguna federación, porque hoy además es el día de las ideas, en el que vamos a reflexionar sobre el proyecto político" y una "puesta a punto del mismo".

"Si algo tenemos y por eso hemos llegado hasta aquí", siendo "el partido con más historia de España, es precisamente porque hemos ido cambiando con los tiempos, cambiamos España y cambiamos con ella, y hoy es el día de las ideas, mañana será el día de las personas, porque es el día en el que elegimos a los nuevos órganos de dirección del partido para fortalecer lógicamente la dirección y para apoyar a Pedro Sánchez en esta nueva etapa apasionante que hacemos al servicio de este país", ha abundado.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Preguntado por el modelo de financiación autonómica que defiende, el presidente asturiano ha respondido que "Asturias defiende una financiación mejor para todas las comunidades autónomas, basada en la prestación de servicios de igual calidad en todas las comunidades autónomas y que, por tanto, garantice la solvencia necesaria para que podamos prestar esos servicios de calidad".

En ese punto, ha querido decir "alto y claro que estamos totalmente en contra del 'dumping fiscal', de esas rebajas masivas de impuestos que se pueden permitir algunas comunidades autónomas que lo que hacen es deteriorar los servicios públicos del resto de comunidades autónomas, porque hay otras que no nos lo podemos permitir y, por tanto, es importante que aquellas comunidades que están planteando ese 'dumping fiscal' sean conscientes de que tenemos que ir a una armonización si queremos construir un país equilibrado en el que no haya desequilibrios territoriales".

"¿Y eso no pasaría con el cupo singular para Cataluña?", le han preguntado a Barbón. "Yo no he oído hablar de ningún cupo singular", ha respondido el presidente asturiano, que ha insistido en señalar que el PSOE está "en el debate de las ideas" y "frente a muchas complicaciones, a muchos problemas, a mucha gente que está en contra desde el primer momento de que llegamos al poder en el 2018 en aquella moción de censura" que aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa, y que "luego además se consolidó en diversos procesos electorales".

"Es verdad que hay gente que parece que no asume que el poder le pertenece al pueblo y es el pueblo el que, a través del voto, decide en cada momento quién gobierna, y los españoles han decidido que Pedro Sánchez sea el presidente del Gobierno", ha dicho también.

Adrián Barbón ha agregado que la "dinámica" del PSOE "como partido es profundizar nuestro proyecto político, seguir luchando contra la desigualdad" y en temas "tan sensibles" como la política de vivienda o la educación, y "esos son los temas en los que estamos, y todos aquellos que nos quieran distraer de ese camino se equivocan, porque este partido lo ha dejado claro, la militancia y el conjunto de la organización apoya a nuestro secretario general y presidente, lo apoya para este nuevo reto que tenemos por delante y que se va a plasmar en esas resoluciones congresuales que para nosotros son importantes".

"Hay otros partidos que nunca debaten sobre ideas", sino "exclusivamente sobre personas", y "nosotros tenemos claro el liderazgo de nuestro secretario general y presidente del Gobierno, las ideas las debatimos a lo largo del día de hoy, y va a ser importante en este sentido porque va a marcar el futuro de las propuestas de nuestro país para próximos años, y mañana toca sumar a esas otras personas para que contribuyan a fortalecer el liderazgo de nuestra Ejecutiva Federal", ha finalizado Adrián Barbón.

