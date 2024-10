Barbón destaca la importancia de Ence en la descarbonización de Asturias y el desarrollo económico del occidente

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha destacado este jueves la importancia de Ence en el proceso de descarbonización de la comunidad y el desarrollo económico de las alas, en este caso el occidente asturiano, durante su visita a la biofábrica de la empresa en Ence.

Barbón ha querido poner en valor el desarrollo de proyectos e inversiones de Ence como ejemplo dentro de la "ola verde de descarbonización que está teniendo un efecto importantísimo en Asturias".

Así, el presidente ha aprovechado la visita para agradecer a la empresa su compromiso con Asturias. "Cuando una empresa cumple con Asturias yo lo quiero destacar siempre", ha señalado.

Por otra parte, Barbón ha dicho que no puede "confirmar ni desmentir" informaciones sobre el futuro del asturiano Luis Ángel Colunga, comisionado especial para el PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) de Descarbonización del Ministerio de Industria.

El presidente se ha limitado a decir que está muy orgulloso de él y del trabajo que ha hecho. "Luis Ángel Colunga, esté donde esté, siempre echa una mano a Asturias y siempre trabaja en la buena dirección", ha aseverado, añadiendo que tendrá que ser el propio Colunga quien comente si continúa o deja el puesto.

Además, preguntado por la incertidumbre respecto a ArcelorMittal, Barbón ha incidido en que la compañía "todavía no ha ejecutado los planes ni aquí ni en ninguna parte de Europa".

"Esto quiero dejarlo claro porque a veces nos quedamos en el reduccionismo de pensar que el problema es aquí, en Asturias, en España, y no, no, no, la empresa no está desarrollando ninguno de los procesos de descarbonización en ninguna parte de Europa", ha comentado, reiterando que el presidente Pedro Sánchez le dijo que el Gobierno de España "iba a volcarse de lleno" para garantizar la continuidad de la siderurgia integral en España y en Asturias.

Asimismo, Barbón ha querido destacar que Arcelor "ya está desarrollando una parte del plan de descarbonización", con el horno eléctrico de Veriña.