Barbón reconoce que el Gobierno "no siempre tiene toda la información"

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón ha indicado que "el Gobierno de Asturias es sin duda de las instituciones asturianas la que más información tiene, pero no siempre tiene toda la información, bien porque se deriva de otros colectivos, de otras empresas o de otras administraciones".

El presidente asturiano respondía así a la pregunta en el Pleno del portavoz del PP, Álvaro Queipo, que ha preguntado "si considera que el Gobierno del Principado está bien informado de lo que sucede en Asturias?".

Ha insistido Barbón, ante las críticas de Queipo, en que él puede defender los intereses de Asturias sin miedo a decirle a nadie lo que piensa por una razón fundamental que es que "ganó dos elecciones municipales en Laviana y fue alcalde, y que ganó dos elecciones autonómicas y es presidente". "Eso me da una libertad para no obedecer a consignas de nadie", ha insistido el presidente asturiano que ha vuelto a repetir que "no se casa con nadie, solo con Asturias".

Barbón ha reprochado a Queipo que desde que dirige el PP en Asturias, "la sucursal del PP de España, no ha hecho ni una sola propuesta en positivo", sino que "se intenta enrocar, ensuciar, tener incluso un tono agresivo en la política".

"INSULTOS HOMÓFOBOS"

Así, Adrián Barbón ha afeado al presidente del PP, Álvaro Queipo, que en su primera intervención no condenase ni el ataque que ayer sufrió el candidato de PNV, ni tampoco el insulto "homófobo" que recibió el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a Asturias.

"Las palabras violentas de hoy son las agresiones de mañana", ha replicado Barbón a Queipo.

Por su parte el presidente y portavoz del PP, Álvaro Queipo, ha pedido al presidente que explique de una vez si sabía desde hace meses de la paralización del vial de Jove, como se ha indicado en los medios de comunicación, y siempre según fuentes del Ministerio, aunque fuera en un entorno no oficial o incluso en torno a un mantel.

"La respuesta es sencilla, sí o no. Y hoy tiene una oportunidad, la tercera, para no volver a mentir", ha dicho el portavoz del grupo parlamentario del PP, Álvaro Queipo.

Se ha referido Queipo además a otras cuestiones como el retraso de los trenes Avril o la decisión de la empresa Saint Gobain de cerrar la planta de Sekurit, entre otras cuestiones. "Me dirá ahora que no los sabían oficialmente. Pero de verdad quiero hacernos creer que se entera de las cosas por la vía oficial. La credibilidad de las vías oficiales de este Gobierno deja mucho que desear", ha indicado Queipo.

Queipo ha indicado que Barbón es "absolutamente previsible". "Y además le digo una cosa. Aquellos que a sí mismos se califican de humildes, practican muy poco la humildad. Se lo digo con toda sinceridad", ha dicho el presidente de los 'populares' asturianos.