Barbón viaja a Argentina y Uruguay para reforzar vínculos

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en una imagen de archivo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, realizará del 2 al 11 de octubre una visita institucional a Argentina y Uruguay con el objetivo de reforzar los vínculos históricos, culturales y sociales que Asturias mantiene con ambos países, estrechar relaciones con la emigración y respaldar la función que desempeñan los centros asturianos como nexo permanente entre el Principado y la diáspora, según ha informado este domingo el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

La agenda tendrá como eje central la celebración en Buenos Aires del V Congreso Mundial de Asturianía, el principal foro de encuentro de la emigración asturiana, que este año se celebrará por primera vez fuera de Asturias.

El sábado 3 de octubre, tras su llegada a Buenos Aires, Barbón iniciará el programa con una visita al Centro Asturiano de Cangas del Narcea, una de las entidades que contribuyen a preservar la identidad cultural regional en Argentina y a mantener vivos los lazos entre la comunidad emigrante y su tierra de origen.

La jornada del domingo 4 estará dedicada al contacto con otra de las referencias de la colectividad asturiana en el país: el Centro Asturiano de Lanús, recientemente incorporado a la red de equipamientos con reconocimiento de asturianía. La visita permitirá al presidente conocer de primera mano la actividad que desarrollan estas entidades y su importancia para la transmisión de las tradiciones asturianas a las nuevas generaciones.

El lunes 5 de octubre, la delegación se desplazará a Uruguay, donde visitará el Centro Asturiano de Montevideo, uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad asturiana en el país, y mantendrá contacto con representantes de la colectividad emigrante.

Al día siguiente, el martes 6, la agenda continuará en la capital uruguaya con una visita a la Fundación Astur y diversos encuentros con personalidades e instituciones de referencia de la vida social y cultural del país, en una jornada orientada a fortalecer las relaciones entre Asturias y Uruguay y a poner en valor la aportación de la emigración.

De regreso a Buenos Aires, el miércoles 7 de octubre, el presidente participará en la inauguración del V Congreso Mundial de Asturianía, que reunirá a cerca de un centenar de representantes de 35 centros y casas de Asturias de América y Europa bajo el lema AsturiEs Plural. Además, la agenda de la jornada incluye un encuentro con el director general de Cafés Cabrales, Martín Cabrales, y una visita a la popular cafetería Las Violetas, un histórico establecimiento de hostelería regentado por asturianos.

El jueves 8 de octubre continuará el desarrollo del congreso, concebido como espacio de reflexión y trabajo conjunto sobre el futuro de la asturianía, el relevo generacional, las nuevas formas de participación y el fortalecimiento de los vínculos entre Asturias y las comunidades repartidas por el mundo.

El viernes 9 de octubre, Adrián Barbón visitará el Panteón Asturiano, uno de los símbolos más representativos de la huella que la emigración asturiana ha dejado en Argentina, y asistirá a la fiesta del Día de la Hispanidad en la sede de la Embajada de España.

La visita concluirá el sábado, día 10, con un encuentro en el Club Tinetense Residencia Asturiana de Buenos Aires, una de las entidades históricas de la colectividad asturiana en Argentina, antes del regreso de la delegación a España.

Argentina concentra una de las comunidades asturianas más numerosas del mundo, con cerca de 38.000 emigrantes y descendientes del Principado, y cuenta con catorce centros asturianos. Esa presencia, construida durante más de un siglo de vínculos humanos, sociales y culturales, convierte al país sudamericano en uno de los principales referentes de la asturianía en el exterior y explica la elección de Buenos Aires como sede del V Congreso Mundial de Asturianía.

El Gobierno del Principado considera que esta visita ofrece una "oportunidad única" para reforzar la relación con las comunidades asturianas asentadas al otro lado del Atlántico. Además, el programa se reforzará con encuentros con autoridades de Argentina y Uruguay, de carácter institucional, económico y social, que aún se están perfilando y que servirán para fortalecer la conexión con estos territorios.