Calvo cree que si hay un "problema de etiquetado" en la sidra investigada en Villaviciosa es "fácilmente subsanable"

OVIEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, ha señalado este jueves que si "hay un problema de etiquetado" ante las diligencias instruidas por la Guardia Civil por presuntos delitos contra la propiedad industrial, estafa y derechos de los consumidores, al comercializarse sidra achampanada incumpliéndose las características de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias, es "fácilmente subsanable".

Ha sido este jueves cuando ha trascendido que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de la Zona de Asturias procedió el día 30 de marzo a inmovilizar más de 40.000 litros de sidra achampanada en el municipio de Villaviciosa.

"Si se trata de un problema etiquetado yo creo que es un problema que lo que hay que trasladar es que es fácilmente subsanable. No es un problema de fraude, sino seguramente normativo", ha dicho en respuesta a los medios de comunicación tras presidir la reunión del Consejo Forestal.

Calvo ha apuntado que cree que "hay cierta confusión", comentando que "si el problema que se establece de etiquetado, tiene una solución administrativa". "A nosotros no nos consta", ha añadido. "La noticia, tal y como yo la he visto, creo que sobredimensiona un problema que no debería ser para tanto", ha comentado.

Igualmente, asegura que a su departamento no le consta "tampoco" que se relacione "con una marca de calidad". "Tengo que enterarme de lo sucedido. En cualquier caso, lo que hay que defender es la confianza de todas nuestras producciones de calidad y de los controles que son eficaces", ha aseverado.

Según han explicado desde la Guardia Civil la manzana utilizada proviene de zonas que no cumplen los requisitos establecidos para esa certificación, algo, no obstante, que no impide que sea apta para el consumo humano.

Las diligencias sobre el caso ya han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villaviciosa, y se continúa con la investigación. La comunicación se produjo por parte del consejo regulador de DOP Sidra de Asturias. Distintas fuentes del sector consultadas han señalado que la sidra afectada estaría en una industria sidrera ubicada en una zona de La Rasa (Villaviciosa).