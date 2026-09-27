Canteli celebra que las fiestas de San Mateo hayan sido un "éxito total"

Romería del Cristo - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha dicho este domingo que la última edición de las fiestas de San Mateo ha sido un "éxito total" y "rotundo". Ha dicho que ha estado en la calle dtodos los días y que el ambienteque se respiraba era "impresionante", batiendo record de turismo y con problemas "muy aislados".

Canteli se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los periodistas en el marco de su participación en la tradicional romería del Cristo, con la que se cierra la programación mateína.

"Estas son las fiestas que prometimos y que mantendremos en Oviedo", ha subarayado el primer edil, que ha celebrado la participación registrada en San Mateo.

Canteli ha dicho que estuvo presente en diferentes conciertos musicales y que no había nadie de la oposición. "¿Dónde estaban?", se ha preguntado.

En la romería del Cristo, bajo los acordes de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, la Bandina tradicional Xácara y el Grupo de baile tradicional de Fitoria, el Parque del Truébano, escenario de la cita, acogió el espectáculo del Mago Pelayo.

La tradicional misa en la iglesia del Cristo de las Cadenas a la que han acudido miembros de la Corporación municipal, encabezados por el primer edil y la concejala de Festejos, Covadonga Díaz; La Reina de San Mateo, Laura Mejías, y sus damas, la gimnasta Ainara del Río y la karateca Irene Fernández, además de Mateín, ha iniciado la jornada festiva y han sido "Los Testigos", los encargados de cerrarla.