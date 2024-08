Canteli reitera que se va a solucionar el problema de las becas pero avisa de que no será "de un día para otro"

OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP) ha reiterado este martes que el Ayuntamiento solucionará el problema de presupuesto en las becas de desayuno y comedor por el cual 1.400 niños del municipio no percibirán la prestación pese a tener derecho a ella. No obstante, ha indicado que la solución no va a ser "de un día para otro".

En unas declaraciones a los medios durante una visita a la parroquia rural de Siones, Canteli ha defendido que el presupuesto en materia de becas "está bien hecho" y contempla un aumento del 6% respecto al año anterior. Lo que pasa, ha resaltado, es que "las peticiones lo superan".

Hace falta más dinero, ha reconocido, asegurando que el Ayuntamiento "lo está preparando", sabiendo que "el dinero no está en una caja" de donde se pueda sacar sin más. Así, ha explicado que la edil de Economía, Leticia González, está trabajando para ello. "En breve comunicaremos esta respuesta", ha asegurado.