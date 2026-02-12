La Capitanía Marítima de Avilés realizó casi 300 inspecciones a buques y abrió 9 expedientes sancionadores

Archivo - Ría de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Capitanía Marítima de Avilés, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, realizó un total de 287 inspecciones a embarcaciones para el control de la seguridad y la lucha contra la contaminación marítima, entre ellas 44 a buques extranjeros y 96 a buques de bandera española.

Además, se realizaron 58 inspecciones a buques en construcción, 47 inspecciones de control de desechos de los buques (PRF) y 23 inspecciones de control del contenido de azufre de los combustibles a bordo.

También, emitió 316 certificados y tramitó 241 expedientes de equipos de radio. En el balance de la Capitanía Marítima del año 2025 cabe destacar la apertura de 9 expedientes sancionadores a embarcaciones que incumplieron la normativa. La mayoría de los expedientes se abrieron a barcos que tenían caducados despachos, títulos, certificados y/o equipos, así como por incumplimiento de los enroles.

Por otra parte, la Capitanía Marítima dirigió 39 emergencias relacionadas con la búsqueda y salvamento de vidas humanas en la mar, en coordinación con el Centro de Coordinación de Salvamento dependiente de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, principalmente consistiendo en el rescate de barcos que quedaron sin máquina, la extracción de objetos a la deriva y la evacuación de los barcos de personas enfermas o búsqueda de personas caídas al mar.

Además, de la Capitanía Marítima dependen otras funciones como el registro y despacho de los buques, la expedición de titulaciones y certificados profesionales y de recreo y la emisión de todo tipo de informes y autorizaciones relativos a la actividad marítima. En este sentido, esta Capitanía Marítima ha tramitado 1.800 despachos, 2.011 enroles y/o desenroles, 733 expedientes de registro y 460 titulaciones.