El cardenal Ángel Fernández recibe el título de Hijo Predilecto "agradecido y consciente de todos los que lo merecen"

OVIEDO/LUANCO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cardenal Ángel Fernández Artime ha recibido este lunes en Luanco y de manos del Presidente del Principado, Adrián Barbón, el título de Hijo Predilecto de Asturias, un reconocimiento que "ha agradecido de corazón y con la conciencia de que hay tantísima gente merecedora del mismo". "Soy fruto de tantísimo que he recibido y un poco que puse de mi parte", ha manifestado Fernández Artime.

Y es que durante su intervención, en el Museo Marítimo de Luanco, el cardenal no se ha cansado de agradecer a todos "los que han hecho posible el acto". Ha recordado que no pudo recoger el título el pasado 8 de septiembre al encontrarse de viaje y ha indicado que este tipo de actos "crean ciudadanía, humanidad, vínculos de simpatía, cada uno desde su posición y con el absoluto respeto que todos se tienen".

"Los de Luanco somos un poco exageraos, tenemos un puntín de presumidos, por algo nos llaman fatos los vecinos", bromeó Fernández tras escuchar los elogios que le dedicaban, a la vez que recordó la llamada de Adrián Barbón para anunciarle el reconocimiento. "El presidente me llamó para saber si aceptaría el reconocimiento de hijo predilecto de Asturias, yo le dije que quien no aceptaría algo así. Agradezco de verdad el mismo", ha insistido.

Ha reivindicado además la "humildad de reconocer que la mayor parte de lo que somos lo hemos recibido en gratuidad". "Desde dónde nacimos, la familia, la educación que recibimos. El dónde he nacido a mi me ha marcado, la mar, nuestra mar me ha marcado, la gente que me vio crecer me ha marcado. Este pueblo al que vengo cada vez más porque me tira mucho, porque es un oasis en donde uno se recarga me ha marcado. Soy fruto de tantísimo que he recibido y un poco que puse de mi parte", indicó.

En un acto en el que ha estado presente el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha elogiado la actitud del distinguido. "Con este acto, Ángel demuestra con hechos que no olvida su origen, que sabe bien dónde están los suyos y que cuenta con un amarre firme, a salvo de vanidades y otras tormentas", ha dicho.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo también ha incidido en el privilegio que supone "reconocer a quienes contribuyen a hacer una Asturias y una sociedad mejor, a quienes prestigian el nombre del Principado allí donde quiera que vayan", entre los que ha destacado a Fernández Artime, séptimo cardenal asturiano de la historia, quien no pudo recoger la distinción el Día de Asturias, por compromisos previos.

En esta jornada, "una prolongación del 8 de septiembre", Barbón ha instado "a recuperar lo que nos une, a la comprensión mutua y el entendimiento". "Pienso que pocas cosas podrán unirnos más que el reconocimiento a quienes nos hacen mejores con su labor. A esas personas que, como el cardenal Ángel Fernández Artime, siempre llevan el nombre de Asturias consigo, sin olvidarse jamás de su origen, de su buen puerto de amarre", ha indicado.

El título de hijo predilecto de Asturias está reservado para aquellas personas que, nacidas en el Principado, "hayan destacado por sus méritos relevantes, especialmente por sus servicios en favor de la comunidad autónoma, y gocen de alto prestigio y consideración general", según determina la Ley reguladora de los Honores y Distinciones. El Consejo de Gobierno acordó el 7 de junio conceder este reconocimiento a Fernández Artime "por su importante labor sociocultural y servicios en beneficio de la comunidad".

Ángel Fernández Artime (Gozón, 1960) es licenciado en Filosofía, Pedagogía y Teología Pastoral. Desde 2014 es el rector mayor de la congregación salesiana y el 30 de septiembre de 2023 fue nombrado cardenal por el papa Francisco. Forma parte del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica de la curia romana desde octubre de 2024. Entre otros cargos, ha sido director del colegio de la congregación en Ourense y superior de la Inspectoría Argentina Sur de los salesianos, en Buenos Aires.