CCOO denuncia que cada semana se trabajan de media en Asturias 52.661 horas que no se remuneran

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado este martes que cada semana se trabajan de media en Asturias 52.661 horas que no se remuneran, volumen que equivaldría a la creación de 1.300 empleos, una cuestión que consideran un abuso a las personas trabajadoras y un fraude a la Seguridad Social.

Recuerda el sindicato que desde 2019 se ha logrado reducir con normativas como el registro obligatorio de la jornada de trabajo. "Sin embargo, el problema sigue ahí", alerta el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico.

Así, atendiendo a un informe que se ha realizado desde el gabinete técnico de CCOO, semanalmente se trabajan en Asturias 139.875 horas extra, y, de esas horas, el 38% no se cotizan y no se pagan ni se compensan con descanso. Es decir, cada semana se trabajan de media en Asturias 52.661 horas que no se remuneran, 2,61 millones en el conjunto del país, pero sí que la parte empresarial se beneficia de ese trabajo.

"Para que después hablen de demagogia en la reducción horaria", subraya el secretario general de CCOO de Asturias, que añade que hay que decir que alrededor de 8.150 asturianos y asturianas, el 2,5% de la población asalariada de la región, trabaja semanalmente horas extras no pagadas.

Teniendo en cuenta que en Asturias hay más de 50.000 personas sin empleo y queriendo trabajar, debe saberse que el volumen de horas extras trabajadas equivaldría a crear más de 3.500 empleos a jornada completa, de los cuales más de 1.300 corresponden a las no pagadas.