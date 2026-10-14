CCOO denuncia retrasos en los permisos por riesgo durante el embarazo de docentes interinas en Asturias

Archivo - Sede de CCOO Asturias. Edificio de CCOO Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado este miércoles retrasos en la concesión de los permisos por riesgo durante el embarazo a docentes interinas de Asturias, que en algunos casos continúan trabajando hasta las semanas 36 o 37 de gestación. El sindicato atribuye esta situación a las dificultades de tramitación por parte de la mutua contratada por el Gobierno asturiano para su personal.

La organización sindical ha trasladado esta situación en una reunión extraordinaria de los Comités de Salud Laboral y Prevención de la Consejería de Educación, convocada a petición de CCOO. Según los datos expuestos por el departamento de Salud Laboral, durante el curso actual 28 docentes interinas activaron el protocolo de prevención de riesgos durante el embarazo, pero solo el 7% obtuvo finalmente el permiso laboral, mientras que el resto tuvo que solicitar una baja médica por enfermedad común.

En el caso de las funcionarias de carrera, cuyos permisos gestiona directamente la Administración, se tramitaron 38 protocolos durante este curso y el 40% de las docentes obtuvo el permiso por riesgo asociado a su puesto de trabajo. CCOO considera que esta diferencia evidencia un trato discriminatorio hacia las trabajadoras interinas.

El sindicato ha advertido de que algunos de los casos afectan a docentes que trabajan con alumnado con necesidades educativas especiales y trastornos graves de conducta, con el consiguiente riesgo de sufrir agresiones físicas. Además, ha señalado que los cambios de centro pueden retrasar la protección de las interinas, ya que la mutua no siempre acepta las evaluaciones de riesgos del curso anterior y exige nuevos informes. CCOO asegura haber detectado varios casos de trabajadoras que han superado la semana 37 de gestación en activo.

Ante esta situación, la organización sindical ha exigido a la Consejería de Educación una intervención inmediata, criterios homogéneos y garantías de que ninguna docente embarazada tenga que continuar trabajando en condiciones de riesgo por retrasos administrativos, con independencia de su situación laboral. CCOO ha calificado lo ocurrido de "un escándalo" y recuerda que la protección de la maternidad frente a los riesgos laborales debe garantizarse a todas las trabajadoras.