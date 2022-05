CCOO resalta la importancia de cláusulas laborales para proteger la capacidad adquisitiva de los trabajadores

El sindicato alerta de un problema de sobrecualificación en el mercado laboral asturiano

OVIEDO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO resalta la importancia de incluir en los convenios laborales cláusulas de salvaguarda en la negociación para tratar de proteger la capacidad adquisitiva de los trabajadores y evitar el "fuerte descenso" de los salarios en términos reales en el actual contexto de subida de precios.

Así consta en el informe 'Asturias 2022. Situación socioeconómica', estudio elaborado por el sindicato que ha sido presentado este martes en la sede de CCOO, en Oviedo.

El trabajo, que incluye capítulos sobre Crecimiento económico, Población, El mercado laboral (empleo, paro y población inactiva), Las relaciones laborales (regulaciones de empleo, conflictividad y negociación colectiva), Ingresos (salarios, prestaciones por desempleo, pensiones y pobreza), ha sido presentado por el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, el responsable de Empleo, Severino Menéndez, y la economista del gabinete técnico de la organización Amparo Bernardo.

Han alertado de la pérdida de poder adquisitivo para la mayoría de los trabajadores, tanto los que ya han visto actualizados sus salarios como los que no. Más aún para quienes están sujetos a un expediente de regulación de empleo temporal, los que han perdido su empleo, y los afectados por descuelgues de convenio.

Con los datos de abril, la pérdida media de poder adquisitivo es de 5,4 puntos porcentuales para los asalariados asturianos sujetos a convenios negociados en Asturias. De no variar la subida salarial media, pese a la moderación prevista de la inflación en los próximos meses se registrará una pérdida de poder adquisitivo de 4,1 puntos en el conjunto del año, que vendrá a sumarse a la sufrida ya en el ejercicio 2021 (de 1,6 puntos).

POBREZA

El trabajo también revela que la pandemia de COVID-19 y la crisis asociada han incrementado las cifras de hogares sin ingresos de origen laboral (salario, pensión o prestación por desempleo), que es la variable coyuntural que mejor aproxima la pobreza y que proporciona la Encuesta de Población Activa.

En 2021 el número de hogares asturianos sin ingresos laborales se situó en 15.000, en los que residían 20.300 personas, cifras que superan las inmediatamente anteriores a la pandemia.

Por otra parte, recoge CCOO que, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2020 el 27,7% de la población asturiana estaba en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa Arope), una proporción que se disparó hasta situarse por encima de ejercicios anteriores e incluso por encima de la media nacional (26,4%), cuando tradicionalmente venía siendo inferior.

Consideran los autores del informe que en el actual contexto es urgente acordar un "gran pacto de rentas" que reparta los costes de la inflación y limite los beneficios empresariales.

"Una pieza indispensable de este pacto de rentas es terminar previamente con el ineficaz funcionamiento en la fijación del precio mayorista de la electricidad, que está permitiendo que las compañías eléctricas obtengan beneficios extraordinarios caídos del bolsillo de los hogares y empresas", han indicado.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO

A finales de marzo, 31.847 personas percibían en Asturias una prestación por desempleo; más de la mitad (el 51,5%) son mujeres; y también son mayoría (el 53,5%) las personas mayores de 50 años.

Al menos otros 34.190 parados registrados en el Sistema Público de Empleo no están cubiertos por el sistema , ya sea porque no habían trabajado nunca (6.271 personas), porque no acreditaban el período de cotización mínimo exigido, o por haber agotado su derecho a recibir prestaciones sin haber logrado encontrar un nuevo empleo.

"Es necesario abordar la revisión del sistema de prestaciones por desempleo, no sólo las asistenciales, y que un importante número de personas que han perdido su empleo y quedan fuera de la protección por desempleo puedan prorrogar sus prestaciones y acceder a otras ayudas o prestaciones", sostienen desde CCOO.

MERCADO LABORAL

Desde el sindicato alertan de que en el mercado laboral asturiano existe también un problema de sobrecualificación más acusado que en el conjunto del Estado.

Explican que un estudio de AFI a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa de 2019 revela que, en nuestra región, el 42,7% de las personas ocupadas tiene una formación superior a la exigida por su profesión, porcentaje que supera en 6,2 puntos la media española. Los mayores desajustes se dan en la industria de la construcción y la rama de comercio y hostelería.