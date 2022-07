Ciudadanos advierte que la ayuda a la conciliación no es lo pactado y da una semana al Gobierno para subsanar el error

OVIEDO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en la Junta General del Principado de Asturias, Susana Fernández, ha advertido este lunes de que la ayuda a la conciliación aprobada este viernes en Consejo de Gobierno "no está dentro de lo pactado" y da una semana al Ejecutivo autonómico para subsanar el error.

Estas ayudas, ha explicado en rueda de prensa Fernández, se pactaron en 2021 para aprobar los presupuestos autonómicos, y en 2022 se acordó ampliar la ayuda. Sin embargo, lo publicitado por el Gobierno no concuerda con lo pactado, ya que se anunció una ayuda de 300 euros por unidad familiar para aquellas familias que tengan un hijo, y de 500 euros para las que tengan dos o más, con un tope de renta de 45.000 euros.

Lo pactado, recuerda la portavoz de Cs, era una ayuda de 400 euros para las familias con un hijo y 600 para familias con dos o más hijos menores de 12 años. "Creemos que es un error y no una mala intención", ha dicho, para después reclamar "certezas" y la corrección. "De no ser así no podrían contar con nosotros para pactar nada más, porque demostrarían que no son de fiar", ha aseverado.

A la vista de que en 2021 la convocatoria solo recibió 1.008 solicitudes, quedando la mayor parte de la partida de 1,1 millones de euros sin gastar, para 2023 Ciudadanos planteará ampliar la ayuda, tanto en cuantía individual como en el nivel de renta.