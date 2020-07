Ciudadanos reclama ayudas del Principado para los feriantes, "absolutamente desamparados" y sin ningún tipo de ingreso

OVIEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de Ciudadanos Susana Fernández, portavoz en materia de Industria, Empleo y Promoción Económica, ha reclamado este jueves al Gobierno del Principado medidas de apoyo económico al sector de los feriantes, muy afectados por la suspensión de fiestas y romerías en toda Asturias a causa de la crisis de la Covid-19 y que no cuentan con ningún tipo de ayuda por parte de las administraciones.

"Las empresas que trabajan en ferias y romerías de prao, con atracciones, carpas, orquestas, hinchables o puestos móviles de ocio, se han quedado sin forma de vida todos estos meses y el panorama para el verano, con prácticamente todas las fiestas suspendidas, es aún peor. Su tipo de actividad no ha sido tenido en cuenta en ninguna de las convocatorias de ayudas públicas para afrontar el parón por la crisis del coronavirus y están en una situación muy delicada. Son muchas familias sin ningún tipo de ingreso durante ya demasiados meses y el Principado tiene que ser sensible a esta situación. Asturias tiene que plantear alguna medida de este tipo, porque vemos que este colectivo ha quedado absolutamente en el olvido", señala la parlamentaria.

La diputada, que presentará una pregunta escrita al Gobierno de Asturias planteándole si no tiene prevista alguna medida para atender la situación de este colectivo, señaló que su grupo parlamentario ha recibido peticiones de feriantes asturianos afectados, autónomos y responsables de pequeñas empresas del sector, que se declaran absolutamente desamparados.

"Como es evidente, los feriantes, desde el día 14 de marzo por el Estado de Alarma no pueden desarrollar su trabajo, todas las ferias de la época de la Semana Santa se cancelaron y las posteriores, todo el verano, están en su mayoría suspendidas. Hay en este colectivo muchas familias que viven exclusivamente de esto y otras empresas, como las de construcción de atracciones, juguetes, pirotecnia, maquinaria, etcétera, que se benefician indirectamente. A ellos, a día de hoy, no los han metido en ninguno de los planes de ayuda para las diferentes fases de la desescalada y parece que son invisibles para el Gobierno de Asturias", destaca la parlamentaria.

Fernández ha recordado asimismo que ni siquiera pueden optar a ayudas habilitadas por algunos ayuntamientos que se conceden por "local abierto al público", ya que no cuentan con locales físicos de este tipo como puede ser el de un comercio y trabajan con naves para el simple almacenamiento de los materiales. "En Asturias no tienen ningún tipo de apoyo. ¿No necesitan apoyo para pasar esta crisis igual que otros sectores? Se dice continuamente que no queremos que nadie se quede atrás, pero lo cierto es que este colectivo está totalmente desamparado", concluye la diputada.