El coleccionista de arte Juan Antonio Pérez Simón visita en el Centro Niemeyer la exposición 'Naturalezas Vivas'

Visita de Juan Antonio Pérez Simón - CENTRO NIEMEYER

OVIEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El empresario y coleccionista de arte Juan Antonio Pérez Simón ha visitado este martes el Centro Niemeyer con motivo de la exposición 'Naturalezas Vivas', que incluye once obras procedentes de su colección.

La muestra, comisariada por María Toral, propone un recorrido por cinco siglos de representación del paisaje para analizar cómo la mirada de los artistas ha reflejado la relación del ser humano con su entorno, desde la comunión originaria con la naturaleza hasta su transformación y fractura como consecuencia del desarrollo industrial.

Entre las obras de la colección de Pérez Simón reunidas en la exposición se encuentran Aldea asturiana en Sueve, de Mariano Moré; Deauville, de Emilio Grau Sala; Joven con sombrilla en el bosque, de Eduardo León Garrido; Tempestad, de David Alfaro Siqueiros; Casa en la huerta, de Joaquín Sorolla y Bastida; La vache blanche, de Julio González; Caballos en Pajares o Caballos en Sueve, de Nicanor Piñole; L'arrivée à Locronan, Finistère,soleil d'hiver, de Maxime Maufra; Gallo, de Manuel Hernández Mompó; Moret-sur-Loing, de Francis Picabia, y Subway post, de José Clemente Orozco. La selección reúne diferentes épocas, estilos y aproximaciones a la representación de la naturaleza y el paisaje.

Nacido en Llanes en 1941, Juan Antonio Pérez Simón emigró a México con sus padres cuando era niño, país en el que desarrolló su trayectoria empresarial. Su interés por el arte comenzó en su juventud y se consolidó durante un viaje por Europa en los años sesenta, en el que recorrió museos y entró en contacto con las obras de los grandes maestros.

Desde entonces, ha desarrollado una intensa labor como coleccionista hasta reunir más de 4.000 piezas de pintura, escultura, dibujo y artes decorativas. Su colección abarca desde grandes maestros de la tradición europea hasta destacados representantes del arte moderno y contemporáneo.

Construida a lo largo de más de seis décadas, la colección se caracteriza por su amplitud y diversidad y ha sido presentada en numerosas exposiciones temporales en instituciones de distintos países. La vocación de Pérez Simón de compartir sus fondos con el público se ha traducido también en préstamos y colaboraciones con museos e instituciones culturales.

Durante la visita, el director del Centro Niemeyer, Carlos Cuadros, agradeció a Pérez Simón su contribución a 'Naturalezas Vivas' y su generosidad por este préstamo de una parte de su colección, que permite enriquecer el recorrido de la exposición y acercar al público obras de algunos de los grandes nombres de la historia del arte.

Pérez Simón estuvo acompañado también por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; la consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo; y la comisaria de la exposición, María Toral.