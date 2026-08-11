La comarca de Avilés exhibe sus fortalezas turísticas en la Feria de Muestras

Día de la Comarca de Avilés en Fidma - COMARCA DE AVILÉS

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comarca de Avilés está presente en la 69 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, Fidma, que se viene celebrando en Gijón desde el pasado 1 de este mes de agosto y hasta el próximo día 16, promocionando la comarca como destino turístico, así como sus principales recursos y productos turísticos, tanto de la mancomunidad, como de cada uno de los concejos que la conforman.

La presidenta de la Mancomunidad y concejala de Turismo de Avilés, Raquel Ruiz, junto con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y los alcaldes de Castrillón, Corvera e Illas, Eloy Alonso, Iván Fernández y Alberto Tirador, respectivamente, han presidido este martes el Día de Comarca Avilés en la Fidma, acto que sirvió como proyección de un destino que ha sabido diversificar su tejido económico.

Han explicado que la comarca ya no es un destino de paso, sino un destino de "parada y fonda", desde el que recorrer el resto de Asturias, siendo testigo de ello el crecimiento del sector empresarial turístico.

Ello no es fruto de la casualidad, sino que es la consecuencia, en palabras de Raquel Ruiz, de "la suma de las inversiones de los planes de Dinamización Turística, de Turismo Gastronómico y de Sostenibilidad Turística que se han desarrollado durante los últimos años y que ha supuesto más de 6 millones de euros de inversión pública, a lo que hay que añadir las inversiones de cada ayuntamiento y las ejecutadas por el sector privado, consiguiendo la suma de todo ello el número de visitantes que recibimos cada año. Un número sostenible, adecuado a la red de alojamientos que disponemos, y que nos permite una convivencia amable entre visitantes y vecinos. Ese es el camino que seguir, huyendo de cifras que nos acaben haciendo sentir incómodos en nuestra propia casa, como ocurre en otros destinos".

En el estand de la Mancomunidad están reflejadas en grandes imágenes los principales recursos turísticos de la comarca, así como las nuevas inversiones acometidas en los últimos meses.

De esta forma, mediante grandes fotografías, y videos turísticos, los visitantes pueden disfrutar de elementos tan singulares como el casco histórico de Avilés, la recuperación de la muralla medieval, el centro Niemeyer, la ría de Avilés y sus recursos como el Centro de los Cañones Submarinos, las sendas verdes de Corvera e Illas, como la del Agua, la del Pico Gorfolí o los Molinos, el Parque Acuático de Corvera, el área recreativa y fluvial de Sollovio, la Senda Norte, la Mina de Arnao y el conjunto de playas de Castrillón, entre otros recursos como la gastronomía y la oferta cultural, de ocio y deportiva.

DÍA DE LA COMARCA DE AVILÉS

La presidenta de la Mancomunidad y los regidores de los concejos mancomunados también anunciaron la institucionalización del Día de Comarca Avilés, evento que se celebrará a partir del año 2027 con carácter anual, mediante actos de índole deportiva o cultural, y que sirva como elemento vertebrador de la comarca, con vocación de ser un acto de hermanamiento y convivencia entre todos los ciudadanos de la comarca.

A este respecto, Raquel Ruiz manifestó que "la Mancomunidad no deja de ser un instrumento al servicio de los ciudadanos, un reflejo administrativo de lo que nuestros vecinos hacen cada día: vivir por ejemplo en Avilés, y trabajar en Castrillón; o desplazarse a disfrutar los recursos naturales de Illas y Corvera desde Raíces Nuevo; o comprar en Las Vegas, viviendo en Callezuela, etc., etc. En definitiva, el día de la Comarca quiere reconocer de una manera oficial, lo que nuestros convecinos hacen de una forma natural cada día. Ello, creemos desde la mancomunidad y los ayuntamientos, refuerza nuestra identidad, nos hace más fuertes como destino, de lo que es un ejemplo claro el turismo, y nos hace encarar el futuro desde la colaboración y la cooperación, palabras que a todos nos engrandecen".