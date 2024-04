El comité de Gonvarri Asturias convoca seis días de huelga por el despido de tres trabajadores

OVIEDO/AVILÉS, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la planta de Gonvarri Asturias en Cancienes, Corvera, ha convocado seis jornadas de huelga por el despido de tres compañeros de la planta alegando la empresa "motivos disciplinarios". Si bien los representantes sindicales consideran que los motivos aducidos "son de risa y no hay por donde cogerlos". Aseguran además que dicho motivos, además de que no han sido demostrados, no fueron trasladados a los afectados con anterioridad.

Desde el comité --UGT, CCOO y USO--, han convocado las jornadas de huelga para los días 24 y 25 de abril y 7, 8 14 y 15 de mayo. El paro será por jornadas completas, dará comienzo al inicio de los turnos de mañana y finalizará al término de los turnos de noche cada día convocado.

La huelga, que abarca a todos los trabajadores del centro de trabajo, se convoca como protesta ante las infructuosas negociaciones y requerimientos para llegar a un acuerdo que invalide el despido de los tres trabajadores.

Los tres empleados afectados recibieron las cartas de despido a última hora de la mañana del pasado viernes sin haber sido apercibidos anteriormente en ninguna ocasión. "Dejadez, actitud negligente en las tareas, uso reiterado del móvil, uso de vestimenta no adecuada --sudadera con capucha--, un grado de implicación más bajo de lo esperado, impuntualidad o falta de compañerismo" son algunas de las razones esgrimidas por la dirección de la empresa para decretar el despido disciplinario.

Fuentes sindicales rechazan esas razones y lamentan la "alta tensión" en el ambiente de trabajo en la planta corverana en los últimos tiempos, tras el cambió de dirección. Asimimo recuerdan que a día de hoy son 259 empleados de plantilla y 95 de ETT's.