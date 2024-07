El comité de huelga mantiene el paro en Educación para septiembre "hasta que la consejera no se siente a negociar"

OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos educativos que componen el comité de huelga convocada para el día 10 de septiembre, día que comienzan las clases, CCOO, UGT, Suatea y CSIF, han ofrecido este martes una rueda de prensa en la que han indicado que mantienen la convocatoria de paros mientras que la consejera no les reciba. "O la consejera de educación nos llama al comité de huelga a negociar, o la única y exclusiva responsable de que vaya a haber una huelga el 10 de septiembre es Lydia Espina", han destacado los sindicatos.

Los responsables sindicales han insistido en que la consejera de Educación no quiere reunirse con ellos y les pide desconvocar la huelga a la vez que se niega a negociar, lo que consideran "surrealista".

Aseguran por ello que la responsable de la conflictividad que va a haber en el sector, las jornadas de huelga y de otras medidas de presión, "va a ser la consejera de educación, por no haberse querido reunir con las organizaciones sindicales y hacer lo posible para desconvocar la huelga".

Afirman los representantes del comité de huelga que es con este comité con quien debe reunirse Espina y no con la mesa general. "Lo que no es de recibo es que quieras reunirte con una mesa general que no convocó una huelga para no reunirte con el comité de huelga, que somos los que sí la convocamos", han insistido.

El representante de CCOO, Borja Llorente, ha repasado algunas de las principales cuestiones que les han llevado a plantear esta huelga que es la continuación de otras movilizaciones anteriores. Así por ejemplo se ha referido a la falta de inversión en el sector; la reducción a 23 horas en el cuerpo de maestro se aplique con carácter inmediato o acabar con la alta temporalidad.

El responsable de Suatea, Fran Rey, ha insistido en que el principal problema es que "es que se están enfrentando a una consejera de educación que no negocia".

En la misma línea, el responsable de UGT, Julio Perdiguer, también ha incidido en que la situación "sigue estancada" y lo que se pide es "simple y llanamente que la consejera convoque al comité de huelga".

Desde CSIF Jorge Caro, ha querido dejar claro a la consejera y al presidente del Principado que "sin docentes no hay escuela y los docentes asturianos llevan 23 años esperando por mejoras que se les prometieron, cosas que se les dijeron y que ya se cumplen en casi todas las comunidades.