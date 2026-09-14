Un conductor de 51 años herido grave tras salirse de la N-634 a la altura de Nava

Accidente de tráfico en Nava - SEPA

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo, de 51 años, ha resultado herido grave tras salirse de la vía, en circunstancias que se desconocen, cuando circulaba por la N-634 a la altura del punto kilométrico 376, en Nava. A expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, el afectado fue evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 07.49 horas. En la llamada indicaban que un vehículo se había salido de la vía y había una persona en su interior. La Sala del 112 del SEPA pasó el aviso al SAMU y paralelamente movilizó a bomberos e informó a la Guardia Civil de Tráfico.

Tras señalizar el vehículo, los bomberos despejaron la zona donde se encontraba el coche con una motosierra y cortaron con la cizalla una valla del cierre de una finca que impedía abrir la puerta del conductor. Una vez que el herido fue asistido por el equipo sanitario lo trasladaron en camilla hasta la carretera donde esperaban los recursos médicos.

Hasta el lugar también se movilizó una dotación de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Piloña.