El consultorio de Tebongo (Cangas del Narcea) incorpora un servicio semanal de extracciones sanguíneas

Usuarios del consultorio de Tebongo (Cangas del Narcea). - PRINCIPADO

CANGAS DEL NARCEA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consultorio periférico de Tebongo, en Cangas del Narcea, dispone de un nuevo servicio de extracción sanguínea que funcionará todos los lunes. Esta mejora permitirá a los vecinos realizar la toma de muestras para sus análisis clínicos en su propia localidad, evitando desplazamientos al centro de salud de referencia, situado a 11 kilómetros en la capital del concejo.

Según ha informado el Principado en una nota de prensa, las muestras recogidas se remitirán al laboratorio del Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea, donde se realizarán los análisis con todas las garantías de calidad, seguridad y fiabilidad que ofrece un laboratorio acreditado.

Con esta incorporación, todos los centros de atención primaria con consulta diaria de la zona territorial de Cangas del Narcea dispondrán ya de servicio de extracción sanguínea, completando la cobertura de esta prestación en el territorio.