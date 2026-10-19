Cortada la A-8 en en el viaducto de Somonte por un accidente con 12 vehículos, dos de ellos ardiendo

1126505.1.260.149.20261019085431 Accidente de tráfico con 12 vehículos implicados. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico con 12 vehículos implicados, dos de ellos ardiendo, en el viaducto de Somonte, ha obligado a cortar totalmente la A-8 en sentido Galicia a la altura del kilómetro 384, según ha informado la Guardia Civil de Asturias.

En el lugar se encuentran dos patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Gijón, una patrulla del Destacamento de Oviedo y UNIS de Luarca. Se realizan desvíos por la GJ-10, aunque el tráfico es muy lento. También se encuentra afectada por las retenciones la GJ-81. Hay dos heridos leves por inhalación de humo.

El accidente provoca al menos seis kilómetros de retenciones. La Central Operativa de Tráfico (COTA) ha recibido a las 07.42 horas de este lunes una llamada que alertaba del siniestro. Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas del Sector de Tráfico de Asturias.

A su llegada, los agentes han observado los doce vehículos implicados y han constatado que dos de ellos estaban ardiendo, por lo que se ha procedido al corte total de la autovía en sentido Galicia.