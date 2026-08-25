Cultura de Asturias nombra arquitecto para la conservación de la Laboral

De izquierda a derecha en la imagen, el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León; la consejera de Cultura, La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, y el arquitecto Valentín Arrieta Berdasco. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez, ha destacado este martes la incorporación del doctor arquitecto Valentín Arrieta Berdasco como profesional dedicado específicamente a la conservación y mantenimiento de la Laboral.

Según una nota de prensa del Gobierno asturiano, Gutiérrez ha mantenido en este día una reunión de trabajo con Arrieta Berdasco, en la que se han abordado las necesidades del conjunto y se han establecido las primeras líneas de trabajo para planificar y realizar el seguimiento de las actuaciones en uno de los principales conjuntos monumentales de Asturias.

Al término, han realizado un recorrido por las instalaciones. Ambos han visitado distintos espacios de La Laboral para conocer sobre el terreno sus características y necesidades y repasar las actuaciones que se desarrollan actualmente.

Este primer recorrido ha permitido tomar contacto directo con un complejo que, por sus dimensiones y singularidad, requiere una atención técnica específica y continuada.

Según el Gobierno regional, la incorporación de Arrieta materializa el compromiso anunciado este mes por el presidente del Principado, Adrián Barbón, de dotar a la Laboral de un profesional dedicado específicamente al conjunto monumental.

Para el Ejecutivo asturiano, contar con esta figura permitirá realizar un seguimiento permanente, anticipar necesidades y ordenar y planificar las intervenciones a medio y largo plazo.

Una de sus primeras tareas será elaborar un plan de conservación preventiva y, a partir de él, un programa anual de mantenimiento que permita establecer prioridades y programar las actuaciones.

También realizará el seguimiento de los trabajos de conservación y restauración, supervisará los contratos de mantenimiento y velará por que las intervenciones que se desarrollen en el complejo sean compatibles con la protección del monumento.

Su trabajo abarcará, igualmente, la documentación técnica y patrimonial de la Laboral, que deberá mantenerse actualizada, así como la preparación de los informes y documentos necesarios para futuras intervenciones.

Arrieta mantendrá, además, una coordinación directa con los servicios de Patrimonio Cultural del Principado, especialmente en aquellas actuaciones que, por la condición de Bien de Interés Cultural (BIC) del conjunto, deban someterse a la autorización del Consejo del Patrimonio Cultural.

En cuanto al currículum de Arrieta, es doctor arquitecto y su trayectoria profesional está especialmente vinculada a la conservación, restauración y rehabilitación de edificios protegidos.

En los últimos años ha participado en proyectos e intervenciones sobre bienes de especial valor patrimonial, entre ellos el conjunto histórico de Olloniego, la Torre de Peñerúes y el Palacio Real de La Granja.

En este último formó parte del equipo encargado de redactar los proyectos para adecuar el centro de recepción de visitantes y el Museo de Tapices, una intervención sobre un inmueble declarado BIC.

Desde el Principado se ha resaltado que la experiencia acreditada para asumir este servicio incluye cinco obras de restauración o mantenimiento de inmuebles declarados BIC o incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con presupuestos de ejecución material iguales o superiores a 300.000 euros.

A ellas se suman 23 informes sobre actuaciones en bienes protegidos y 364 horas de formación especializada en restauración, conservación del patrimonio y otras materias relacionadas.

Su contratación se ha realizado a través de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado, con un importe de 58.987 euros, IVA incluido.

El contrato, adjudicado el pasado 17 de julio, se inicia este martes y tiene una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga hasta un máximo total de cinco.

El servicio incluye una dedicación media de seis horas diarias, de lunes a viernes, y prevé además la presencia del arquitecto cuando surja alguna incidencia que lo requiera, incluso en fines de semana y festivos.

La Laboral contará así con un seguimiento técnico estable que permitirá conocer de cerca la evolución del monumento y responder tanto a las necesidades cotidianas como a aquellas situaciones que requieran una intervención específica.

Han resaltado, también, que disponer de una atención arquitectónica específica permitirá anticiparse a las necesidades del edificio, programar las intervenciones y acompañar las actuaciones de restauración y mejora con una planificación estable de su conservación a medio y largo plazo.