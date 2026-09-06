Cultura concede 1,2 millones de euros a 51 clubes asturianos de alto nivel para la temporada 2025-2026

Archivo - Imagen de archivo de una atletista. - ASICS - Archivo

OVIEDO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha resuelto la convocatoria de ayudas dirigida a clubes que participan en competiciones oficiales de alto nivel durante la temporada 2025-2026, una línea dotada con 1,2 millones de euros que permite respaldar la actividad de 51 entidades deportivas.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), se enmarca en la estrategia del Gobierno de Asturias para fortalecer el tejido deportivo y favorecer la estabilidad de los clubes que compiten en categorías nacionales. Estas subvenciones contribuirán a financiar los gastos derivados de la participación en competiciones oficiales de disciplinas como atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, béisbol, duatlón, fútbol americano, gimnasia rítmica, hockey sobre patines, natación paralímpica, patinaje, pentatlón, piragüismo, rugby, tenis de mesa o voleibol.

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, ha destacado este domingo que esta convocatoria refleja "el compromiso sostenido del Gobierno de Asturias con el deporte". "Detrás de cada club hay deportistas, personal técnico, familias y cientos de personas que trabajan cada día para hacer posible la competición. Nuestro objetivo es acompañar ese esfuerzo y ofrecer herramientas que permitan consolidar proyectos deportivos en todo el territorio", ha señalado.

Según ha explicado, desde que Adrián Barbón es presidente, estas subvenciones han pasado de 275.000 euros en 2019 a los 1,2 millones concedidos este año, y alcanzarán los dos millones de euros en 2027. "Este aumento presupuestario ha permitido que una entidad que en 2019 recibía alrededor de 20.000 euros por competir en una determinada categoría pueda percibir actualmente cerca de 57.000 euros por participar en ese mismo nivel competitivo", ha añadido.

El incremento de la financiación se ha extendido también a los deportistas a título individual. Las ayudas vinculadas a los reconocimientos de alto nivel y alto rendimiento alcanzan los 150.000 euros, frente a los 35.000 euros consignados anteriormente, lo que permitirá respaldar la preparación y los resultados de quienes representan a Asturias en competiciones nacionales e internacionales.

La consejería publicará próximamente la primera convocatoria de ayudas específica para el deporte base con el fin de reforzar el apoyo a las entidades que trabajan en la iniciación deportiva y la promoción de hábitos saludables entre la población juvenil