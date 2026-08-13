Cultura destaca la colaboración con la colección Pérez Simón para acercar su obra a Asturias

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, y Pérez Simón, durante la visita que han realizado esta mañana a la exposición La memoria de lo cotidiano. Obras de la Colección Pérez Simón, que se exhibe en Avilés - PRINCIPADO

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha destacado este jueves en Avilés la colaboración que mantiene el Principado con la colección de Pérez Simón, que permite mostrar cada año en Asturias distintas obras de sus fondos.

Durante su visita a la exposición 'La memoria de lo cotidiano. Obras de la Colección Pérez Simón', que se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Avilés, Gutiérrez ha puesto en valor la diversidad de la colección, tanto por el número de piezas como por las épocas y temáticas que aborda, lo que permite ofrecer "diferentes lecturas con propuestas muy diversas".

La consejera ha resaltado además la presencia de artistas asturianos en la colección, señalando que Pérez Simón manifestó a lo largo de su trayectoria interés por la obra de creadores de la región. En este sentido, ha valorado que cada verano se pueda contemplar en Avilés una muestra de estos fondos, contribuyendo al conocimiento del patrimonio artístico asturiano.

Gutiérrez también ha destacado la disposición del coleccionista a compartir públicamente las obras reunidas a lo largo de su vida. "Siempre traslada públicamente y privadamente la voluntad de que la gente disfrute de la obra que él fue coleccionando a lo largo de la vida", ha señalado.

La consejera ha recordado asimismo que Pérez Simón recibirá próximamente el reconocimiento como Hijo Predilecto de Asturias, distinción que, según ha indicado, responde, entre otros motivos, a su vinculación y colaboración con la comunidad.