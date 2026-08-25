Cultura financia la recuperación de la pista de Arenas y la restauración de la iglesia de Po, en Cabrales

Vanessa Gutiérrez, en Cabrales - GOBIERRNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asuriano, Vanessa Gutiérrez, ha visitado este martes Cabrales para conocer el resultado de la reconstrucción de la cubierta de la pista polideportiva de Arenas y de la restauración de la iglesia de Santa María Magdalena de Po, ambas finaciada por el Principado. La jornada ha incluido también un recorrido por el Mercáu Tradicional, que se celebra en la plaza del Castañéu en el marco del LIV Certamen del Quesu Cabrales.

La visita refleja tres líneas de trabajo de la consejería en el concejo: la mejora de los equipamientos deportivos, la conservación del patrimonio cultural y la protección de las tradiciones vinculadas al medio rural, como la cultura quesera asturiana, para cuya declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) el Gobierno de Asturias ha iniciado recientemente los trámites.

Según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, la consejera ha visitado la pista polideportiva situada en el entorno del Colegio Público de Educación Básica Las Arenas. La instalación sufrió importantes daños a finales de 2023, cuando un vendaval arrancó su cubierta e impidió el normal desarrollo de la actividad deportiva.

El Gobierno de Asturias consignó en 2024 una subvención de 250.000 euros al Ayuntamiento de Cabrales para financiar la reconstrucción de la cubierta. La resolución estableció el abono anticipado de la ayuda, con el fin de recuperar el equipamiento cuanto antes.

Los trabajos finalizaron el pasado año y permitieron devolver la pista a la comunidad educativa, a los clubes y al conjunto de la población cabraliega. La instalación vuelve a acoger entrenamientos y actividades deportivas de sala y garantiza la práctica deportiva durante todo el año, con independencia de las condiciones meteorológicas.

Gutiérrez ha destacado la importancia de la cooperación entre el Principado y los ayuntamientos para mantener en condiciones adecuadas las instalaciones públicas y asegurar que los concejos rurales dispongan de equipamientos deportivos seguros y de calidad.

SANTA MARÍA MAGDALENA

La titular de Cultura también ha visitado la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Po, donde la consejería ha aportado 46.750 euros entre 2023 y 2025 para financiar un proceso de restauración desarrollado en tres fases consecutivas.

El templo, construido a finales del siglo XVII, se encuentra en la margen derecha del río Casañu y constituye uno de los principales elementos del patrimonio religioso tradicional de Cabrales. Presenta una nave única dividida en tres tramos, capillas laterales, cabecera recta, sacristía adosada, un pórtico perimetral y una espadaña de dos vanos.

Antes de las obras, el edificio presentaba problemas de conservación en las cubiertas, los revestimientos exteriores e interiores, los elementos pétreos, las carpinterías y los espacios auxiliares. También se habían detectado humedades y un deterioro especialmente acusado en la estructura de madera del pórtico.

La primera fase, financiada en 2023, se centró en las cubiertas, el drenaje y la conservación exterior. También se restauró el pórtico, cuya estructura fue sustituida por una nueva armadura de madera de castaño, y se actuó en la espadaña, los contrafuertes, las fachadas y la acometida eléctrica.

En 2024, se procedió a acondicionar la nueva sacristía, con trabajos en el pavimento, los accesos, la sillería, las carpinterías y la instalación eléctrica también. En el caso de la tercera fase, en 2025, se completó la restauración interior mediante la renovación de los pavimentos y revestimientos, la aplicación de pinturas minerales y la mejora parcial de la instalación eléctrica.

Las tres actuaciones han resuelto los principales problemas de conservación, recuperado la imagen histórica del templo y mejorado sus condiciones de uso mediante el empleo de materiales compatibles con las características constructivas del edificio.

CULTURA QUESERA

La consejera ha concluido su recorrido en el Mercáu Tradicional de Cabrales, que se celebra en la plaza del Castañéu de Arenas dentro del LIV Certamen del Quesu Cabrales.

Gutiérrez ha destacado el proceso iniciado por el Gobierno de Asturias para declarar la Cultura Quesera Asturiana Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial. La iniciativa propuesta por el Ejecutivo fue elevada al Consejo del Patrimonio Cultural y actualmente está en marcha la fase de redacción del informe que será elevado al citado órgano para la incoación del expediente.

El reconocimiento abarca los conocimientos, técnicas y prácticas transmitidos durante generaciones, así como la contribución de las queserías artesanas y de las explotaciones ganaderas a la economía rural, la conservación del paisaje y la fijación de población.

Asturias cuenta con 298 variedades y reúne la mayor concentración de quesos artesanos de Europa. Esta diversidad es el resultado del trabajo de las ganaderías, de las queserías y de las comunidades rurales que han conservado unos conocimientos estrechamente vinculados a las características de cada territorio.

Cabrales representa de manera singular ese patrimonio. La elaboración del queso forma parte de la historia, la actividad económica y la propia identidad del concejo. El Certamen y el Mercáu Tradicional muestran la vigencia de una cultura que mantiene vivas las prácticas heredadas, aporta valor al sector primario y promociona la imagen de Asturias dentro y fuera de la comunidad autónoma.

El Gobierno de Asturias promueve la declaración BIC para proteger este patrimonio, asegurar la transmisión de sus conocimientos y reconocer el trabajo de las personas que sostienen la cultura quesera asturiana.