Detenido in fraganti en Avilés un hombre con más de 20 antecedentes por un atraco a una mujer

Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Avilés detuvieron in fraganti en la madrugada del pasado 18 de octubre a un hombre de 45 años y vecino de la ciudad, acusado de un delito de robo con violencia cometido mediante el procedimiento del tirón. El detenido cuenta con más de veinte detenciones anteriores por delitos contra la propiedad y las personas.

Según ha informado la Policía en nota de prensa, los hechos se produjeron en la vía pública cuando el presunto autor asaltó a una mujer. Un amigo que caminaba junto a la víctima pudo auxiliarla de inmediato y dar aviso a una dotación de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Avilés. La movilización policial permitió localizar y detener al sospechoso en las inmediaciones.

Las investigaciones policiales han revelado que en los últimos dos meses había sido identificado en más de diez hurtos cometidos en distintos establecimientos comerciales de la ciudad. Asimismo, las pesquisas permitieron constatar que pocas horas antes del robo con violencia, el detenido había cometido un hecho de similares características en el interior de un establecimiento hostelero de Avilés, por lo que también se le ha imputado este segundo ilícito penal.

Tras ser detenido, el presunto autor fue puesto a disposición del Tribunal de la Plaza CINCO de Avilés, en funciones de guardia. A la vista de la gravedad de los hechos y de su probada reiteración en la comisión de delitos, la autoridad judicial decretó su inmediato ingreso en prisión provisional.