Detenidos dos hombres en Gijón que retenían ilegalmente a un tercero, que trató de huir por la ventana

Uno de los arrestados le reclamaba dinero por el alojamiento en el piso de su propiedad



GIJÓN, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Gijón han detenido este pasado jueves a dos hombres, J.M.A., de 57 años, como supuesto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, y detención ilegal y a L.M.T.P., de 51 años, acusado de un delito de robo e intimidación, y detención ilegal.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, a las 18.10 horas de este pasado jueves varias personas llamaron a la Policía alertando de que había un hombre pidiendo auxilio desde la ventana de un primer piso en la calle Cabrales.

Una vez personados en el lugar, un testigo indicó a los agentes de que había visto cómo dos personas agredían al hombre, que trataba de huir por la ventana, y que al ver llegar a la Policía se retiraron hacia el interior del piso. Poco después, varias personas allí presentes aseguraron que los supuestos agresores huyeron por el portal.

Asimismo, dos patrullas trataron de localizarlos mientras que otros tres agentes entraron al edificio. Uno de los sospechosos fue localizado en el callejón que une las calles Menéndez Valdés y Joaquín Fernández Acebal y el otro en la calle Menéndez Valdés, en sentido a la plaza del Instituto.

Por otra parte, los agentes que accedieron al edificio comprobaron que la víctima, J.C.J.A., de 55 años, estaba encerrada en el piso. El hombre explicó a los agentes que llevaba varios días durmiendo en esa vivienda, propiedad de uno de los supuestos agresores.

Sin embargo, en la tarde de este pasado jueves el propietario del inmueble accedió a la vivienda con un acompañante y cerraron con llave la puerta, para después exigirle dinero a cambio del alojamiento.

La víctima se negó y trató de abandonar el piso, pero se lo impidieron. En ese momento, uno de los arrestados, J.M.A., comenzó a agredirle dándole varios golpes y a continuación sacó una navaja y una defensa extensible.

La víctima, que vio peligrar su vida, decidió salir a la ventana para pedir ayuda, momento en que el mismo agresor de antes le pinchó varias veces con la navaja y le golpeó en la cabeza con la defensa extensible.

Además, de acuerdo a su relato, J.M.A. fue el único en agredirle, si bien el otro detenido le amenazó y le sujetó para que no huyera de la vivienda. Los arrestados, no obstante, no pudieron quitarle el dinero.

Durante el cacheo practicado a J.M.A, se le incautaron dos navajas, una multiusos y otra con apertura lateral de unos siete centímetros de hoja.

También le intervienen un juego de llaves de la vivienda para poder liberar a la víctima. Al otro arrestado se le intervino un destornillador y unas tijeras.

Una vez liberada la víctima y comprobadas sus heridas, esta fue trasladada al centro de salud del Llano y, posteriormente, a dependencias policiales para formular la correspondiente denuncia.

En cuanto a los detenidos, J.M.A. fue trasladado al centro de salud Puerta de la Villa y después a dependencias policiales, mientras que el otro arrestado, tras su paso por el centro de salud, se determinó la necesidad de trasladarlo al hospital de Cabueñes para su valoración. A última hora de la noche de este pasado jueves fue dado de alta y trasladado a dependencias policiales.

Por otra parte, uno de los testigos que estaba en la calle aportó un vídeo que había grabado con el móvil y que corrobora el testimonio de la víctima.