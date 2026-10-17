Dos heridos leves y ocho vacas muertas tras volcar un camión en la A-8 en Cudillero

Camión vocaldo en la A8. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas leves y ocho reses vacunas han muerto tras volcar un camión en el kilómetro 442 de la A-8, en sentido Galicia, a la altura del viaducto de Cudillero, según ha informado la Guardia Civil.

La Central Operativa de Tráfico (COTA) de la Guardia Civil de Asturias ha recibido la llamada de aviso a las 10.50 horas. Una patrulla del Sector de Tráfico desplazada al lugar ha confirmado que dos personas que viajaban en el camión habían resultado heridas leves y que ocho reses habían muerto tras precipitarse desde el viaducto.

En el interior del vehículo permanecían más animales, por lo que la Guardia Civil ha movilizado también al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), varias patrullas de Seguridad Ciudadana y ha reforzado la presencia de agentes de Tráfico. Asimismo, se ha solicitado la presencia de servicios veterinarios.

La Guardia Civil ha procedido al corte de la A-8 para facilitar las labores de la grúa, que permitirá levantar el camión y proceder al rescate de los animales que permanecen en su interior.

Mientras se desarrollan estos trabajos, se ha habilitado un paso alternativo desde el kilómetro 441 de la A-8 hacia la N-632.